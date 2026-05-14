Los artistas confirmados que se presentarán en el inédito medio tiempo de la final del Mundial 2026

Además, se ratificó que diversas estrellas se presentarán en las ceremonias de inauguración que se llevarán a cabo en los tres países organizadores.

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La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) confirmó la presencia de importantes artistas internacionales en el inédito medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Será la primera vez en los 96 años de historia de la mayor cita futbolística del mundo en que se llevará a cabo un show artístico similar al que se lleva a cabo en el Super Bowl estadounidense.

No obstante, el año pasado se realizó un espectáculo similar en la final del Mundial de Clubes, que también se disputó en Estados Unidos, ocasión en la que el entretiempo se prolongó durante 25 minutos.

Qué artistas estarán en la final del Mundial 2026

De acuerdo con lo ratificado por la FIFA, en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 se presentarán la artista colombiana Shakira, la estadounidense Madonna y los surcoreanos de BTS.

Según se prevé, la presencia de las megaestrellas implicará que, también por primera vez en la historia de los mundiales, el entretiempo se prolongue más de los 15 minutos habituales.

Además, se ratificó que diversos artistas se presentarán en las ceremonias de inauguración que se llevarán a cabo en los tres países organizadores.

De esta forma, se prevé que J Balvin y Alejandro Fernández se presentarán en México, mientras que Katy Perry y Anitta lo harán en Estados Unidos, y en Canadá estarán Alanis Morissette, Alessia Cara y Michael Bublé.

México y Sudáfrica disputarán el primer partido del Mundial de Fútbol 2026, en un duelo que se jugará en el Estadio Azteca el próximo jueves 11 de junio.