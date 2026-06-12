Comité Técnico defiende Censo 2024 y lo califica de “exitoso” ante irregularidades denunciadas por Contraloría

Sin embargo, dejaron en claro que “evidentemente, cualquier irregularidad que se compruebe debe ser debidamente investigada y sancionada”.

AGENCIA UNO

El Comité Técnico del Censo 2024 defendió el proceso, luego que Contraloría diera cuenta de una serie de irregularidades, como la contratación de personas con antecedentes penales.

Según la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Estadísticas habría contratado a 16 individuos que presentaban acusaciones por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas, a lo que se sumaron extranjeros que no estaban habilitados para trabajar.

Ante esto, integrantes del Comité Técnico enviaron una carta a El Mercurio, donde recalcaron que “el censo de población es una de las operaciones estadísticas más complejas que realiza el Estado (…) A nuestro juicio, el Censo 2024 fue un proceso exitoso, desarrollado con profesionalismo por parte de su equipo directivo y técnico”.

En esta línea, tuvieron palabras para la denuncia de Contraloría, puntualizando que “el Instituto Nacional de Estadísticas contrató a alrededor de 38 mil censistas. Los 16 casos cuestionados por contar con antecedentes penales y los 14 casos con una situación migratoria irregular representan menos de 0,1% del total de personas contratadas”.

Sin embargo, dejaron en claro que “evidentemente, cualquier irregularidad que se compruebe debe ser debidamente investigada y sancionada”.

En esta línea, aseveraron que “la recolección de información censal enfrenta diversos riesgos operativos y de seguridad. En numerosos sectores del país, los censistas deben desarrollar su labor en contextos complejos, e incluso ingresar con apoyo policial a zonas afectadas por la delincuencia y el narcotráfico, exponiéndose a riesgos para su integridad física”.

“Esperamos que esta discusión contribuya a impulsar la modernización de los procesos censales en Chile. Resulta pertinente avanzar hacia un mayor uso de tecnologías de información y de registros administrativos del Estado, reduciendo riesgos operativos y aumentando la eficiencia”, cerró el Comité Técnico.