VIDEO – Golpe al Tren de Aragua: Trump confirma que operativo militar mató al “Niño Guerrero”

El mandatario afirmó que la ofensiva se llevó a cabo mediante un ataque de alta precisión en territorio venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que una operación militar desarrollada por el Comando Sur terminó con la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, identificado como el principal líder de la organización criminal Tren de Aragua.

La información fue difundida por el mandatario a través de su red social Truth Social, donde afirmó que la ofensiva se llevó a cabo mediante un ataque de alta precisión en territorio venezolano.

“A mi orden, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque rápido y letal que logró ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, escribió Trump.

El gobernante sostuvo que la operación forma parte de la estrategia impulsada por su administración para combatir organizaciones criminales transnacionales, recordando que el Tren de Aragua fue catalogado como grupo terrorista extranjero por Estados Unidos.

Trump también aprovechó la instancia para cuestionar las políticas migratorias de su antecesor, Joe Biden.

“Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad”, afirmó.

Asimismo, destacó que durante su mandato se comprometió a enfrentar a las organizaciones criminales internacionales.

“Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales y declarar la guerra a los cárteles”, señaló.

Según el presidente estadounidense, la operación fue coordinada con autoridades venezolanas, aunque hasta ahora no se han entregado mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre la ubicación exacta donde ocurrió el ataque.

“Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación. Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”, indicó.

Finalmente, Trump advirtió que las operaciones contra organizaciones criminales continuarán. “Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen”, sostuvo.