Se suspende el Superclásico entre La U y Colo Colo tras tragedia en Estadio Monumental

Tras los incidentes que terminaron con dos hinchas albos fallecidos en el Monumental, el Superclásico programado para este domingo finalmente no se llevará a cabo.

Superclásico. Agencia Uno

El Superclásico del fútbol chileno entre la U de Chile y Colo Colo se suspendió, luego de los incidentes que terminaron con dos hinchas albos fallecidos en las afueras del Estadio Monumental previo al duelo de Copa Libertadores contra Fortaleza.

El encuentro pactado para este domingo 13 de abril a las 16:00 horas en el Estadio Nacional finalmente no se llevará a cabo. Lo anterior, luego de que las autoridades determinaran que no estaban las garantías para resguardar la seguridad del público.

Carabineros había solicitado formalmente la suspensión del encuentro ante la Delegación Presidencial y Estadio Seguro, cuya petición se fundamentó en la evaluación de los riesgos operacionales y la falta de garantías para resguardar la seguridad.

Postergan Superclásico entre La U y Colo Colo

Por otra parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, había manifestado su postura con respecto al desarrollo del Superclásico e hizo hincapié en la necesidad de implementar un plan efectivo para garantizar la seguridad en competencias nacionales e internacionales.

“Tengo una posición firme en esto, no se debería realizar el superclásico, por dos cosas prácticas; no hay sanción y no hay una medida especial de seguridad”, partió diciendo a 24 Horas.

Esto, debido a la existencia de “amenazas en redes sociales de una de las barras contra Carabineros, tenemos un llamado a una manifestación en Plaza Italia, tenemos turbazos en varios lados. Por lo tanto, en este clima convocar a un partido así, sin tener medidas de seguridad extraordinarias, se transforma en un riesgo para la población de Ñuñoa”.

En este complejo escenario, la autoridad comunal presentó un recurso de protección para evitar que se juegue el partido entre La U y Colo Colo, junto con los alcaldes Eduardo Espinoza (Macul) y Agustín Iglesias (Independencia).

Bajo este contexto, se determinó suspender el partido válido por el Campeonato Nacional, a la espera de que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregue más información sobre la decisión.

Para este compromiso, el aforo autorizado era de 45 mil personas, cuya venta de entradas solamente estaba dirigida para la hinchada local.

Ahora, la ANFP junto con la Universidad de Chile y Colo Colo tendrán que definir una nueva fecha.