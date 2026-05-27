Estos son todos los partidos del Mundial 2026 que se transmitirán por TV abierta en Chile

Cada vez queda menos para el comienzo del Mundial de Norteamérica 2026, por lo que el que Chilevisión ya anunció los partidos que de la fase de grupos que se podrán ver por TV abierta en Chile.
La cita planetaria se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio, y de momento, solamente se ha confirmado la programación de los encuentros que se jugarán en la primera etapa, la cual culminará el 27 de junio.
Los duelos de las rondas eliminatorias también se podrán seguir a través de la TV abierta, pero aún no se definen los que se transmitirán.
Mundial 2026: los partidos que se transmitirán por TV abierta en Chile
Fecha 1:
Jueves 11 de junio
- México vs. Sudáfrica. 15:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México
Viernes 12 de junio
- Canadá vs. Bosnia y Herzegovina. 15:00 horas. Grupo B. BMO Field, Toronto
- Estados Unidos vs. Paraguay. 21:00 horas. Grupo D. SoFI Stadium
Sábado 13 de junio
- Catar vs. Suiza. 15:00 horas. Grupo B. Levi’s Stadium, San Francisco
- Brasil vs. Marruecos. 18:00 horas. Grupo C. MetLife Stadium, Nueva Jersey
Domingo 14 de junio
- Países Bajos vs. Japón. 16:00 horas. Grupo F. AT&T Stadium, Dallas
- Costa de Marfil vs. Ecuador. 19:00 horas. Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia
Lunes 15 de junio
- Bélgica vs. Egipto. 15:00 horas. Grupo G. Gillette Stadium, Boston
- Arabia Saudita vs. Uruguay. 18:00 horas. Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami
Martes 16 de junio
- Francia vs. Senegal. 15:00 horas. Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey
- Argentina vs. Argelia. 21:00 horas. Grupo J. Arrowhead Stadium, Kansas City
Miércoles 17 de junio
- Inglaterra vs. Croacia. 16:00 horas. Grupo L. AT&T Stadium, Dallas
- Uzbekistán vs. Colombia. 22:00 horas. Grupo K. Estadio Azteca, Ciudad de México
Fecha 2
Jueves 18 de junio
- Suiza vs. Bosnia y Herzegovina. 15:00 horas. Grupo B. SoFi Stadium, Los Angeles
- Canadá vs. Catar. 18:00 horas. Grupo B. BC Place, Vancouver
Viernes 19 de junio
- Estados Unidos vs. Australia. 15:00 horas. Grupo D. Lumen Field, Seattle
- Escocia vs. Marruecos. 18:00 horas. Grupo C. Gillette Stadium, Boston
Sábado 20 de junio
- Alemania vs. Costa de Marfil. 16:00 horas. Grupo E. BMO Field, Toronto
Domingo 21 de junio
- Túnez vs. Japón. 00:00 horas. Grupo F. Estadio BBVA, Monterrey
- España vs. Arabia Saudita. 12:00 horas. Grupo H. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta
- Bélgica vs. Irán. 15:00 horas. Grupo G. SoFi Stadium, Los Angeles
- Uruguay vs. Cabo Verde. 18:00 horas. Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami
Lunes 22 de junio
- Argentina vs. Austria. 13:00 horas. Grupo J. AT&T Stadium, Dallas
- Noruega vs. Senegal. 20:00 horas. Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey
- Jordania vs. Argelia. 23:00 horas. Grupo J. Levi’s Stadium, Santa Francisco
Martes 23 de junio
- Portugal vs. Uzbekistán. 13:00 horas. Grupo K. NRG Stadium, Houston
- Inglaterra vs. Ghana. 16:00 horas. Grupo L. Gillette Stadium, Boston
- Panamá vs. Croacia. 19:00 horas. Grupo L. BMO Field, Toronto
Fecha 3
Miércoles 24 de junio
- Escocia vs. Brasil. 18:00 horas. Grupo C. Hard Rock Stadium, Miami
- República Checa vs. México. 21:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México
Jueves 25 de junio
- Ecuador vs. Alemania. 16:00 horas. Grupo E – MetLife Stadium, Nueva Jersey
- Túnez vs. Países Bajos. 19:00 horas. Grupo F. Arrowhead Stadium, Kansas City
- Paraguay vs. Australia. 22:00 horas. Grupo D. Levi’s Stadium, San Francisco
Viernes 26 de junio
- Noruega vs. Francia. 15:00 horas. Grupo I. Gillette Stadium, Boston
- Uruguay vs. España. 20:00 horas. Grupo H. Estadio Akron, Guadalajara
Sábado 27 de junio
- Colombia vs. Portugal. 19:30 horas. Grupo K. Hard Rock Stadium, Miami