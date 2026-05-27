Partido de fútbol obliga a suspender uno de los recorridos del Día del Patrimonio en el Estadio Nacional

El partido entre Universidad de Chile y Deportes Concepción programado para este sábado 30 de mayo obligó a la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional a suspender parte del recorrido que tenían preparado en el recinto para el Día del Patrimonio, que se celebrará este fin de semana en todo el país.

“Lamentamos comunicar al público que los Sitios de Memoria del Estadio Nacional no podrán abrir sus puertas el sábado 30 de mayo en el marco del Día de los Patrimonios tal como es tradición cada año. Solo podremos recibir al público el domingo 31 de mayo entre las 10:00 y 17:00 hrs, a pesar de haber informado y coordinado con la administración del estadio y todas las autoridades competentes“, informó la corporación mediante sus redes sociales.

Pese a que la entidad conformada por exprisioneros políticos solicitó reprogramar el partido, esto no fue concedido. Desde el Ministerio del Deporte, según recoge El Mostrador, aludieron a la “imposibilidad de suspender el encuentro” y sugirieron que las actividades se realizaran solo el domingo.

Asimismo, la ANFP sostuvo que el encuentro fue fijado con antelación por una serie de actores involucrados en el proceso y que “el cambio de un partido ya programado desencadena una serie de efectos en el resto de la programación y (…) altera las distintas logísticas de todos los involucrados”.

Con todo, la corporación lamentó la decisión. “No poder abrir los Sitios de Memoria en ambas jornadas, una fecha tan esperada por cientos de personas y familias, nos preocupa y entristece profundamente”, señalaron.