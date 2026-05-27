Las respuestas de Pluxee, Sodexo y Edenred ante requerimiento de la FNE por colusión

La FNE las acusa de haber “ejecutado un acuerdo de asignación de zonas o cuotas de mercado” afectando sus servicios entre 2013 y 2021.

Pluxee, Sodexo y Edenred se encuentran bajo la lupa luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acusándolas de colusión.

Según señalaron, ambas empresas habrían “ejecutado un acuerdo de asignación de zonas o cuotas de mercado, afectando servicios de intermediación y administración de beneficios de alimentación y vestuario en todo el territorio nacional, al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021″.

En este periodo “dejaron de competir en procesos de contratación públicos y privados para que cada uno mantuviera sus clientes, lo que, además, incluía mecanismos de compensación para los casos en que no se cumpliera dicho objetivo”.

“Pluxee y Edenred no sólo afectaron a clientes privados, sino que también a organismos públicos que adquirieron sus servicios a través de ChileCompra durante la vigencia de los convenios marco celebrados mientras duró el cartel”, agregaron.

Las declaraciones de las empresas

Ante esto, ambas compañías reaccionaron a través de declaraciones públicas. Pluxee, por un lado, señaló que “se encuentra analizando el contenido del requerimiento y determinará los cursos de acción adecuados conforme a derecho (…) Se reafirma con firmeza que el cumplimiento normativo y la conducta empresarial ética son pilares fundamentales del Grupo”.

En tanto, Edenred aseguró que tomó conocimiento de la investigación reservada de la FNE en octubre de 2021, por lo que inició una auditoría externa “para determinar si se había cometido alguna conducta ilícita y/o si se habían vulnerado las políticas de cumplimiento de la compañía”.

“La auditoría confirmó que se había producido una conducta contraria a las políticas de la empresa, pero que esta ya había cesado”, señalaron. Ante esto, solicitaron “voluntariamente acogerse al mecanismo de delación compensada en junio de 2023”.

En tanto, desde Sodexo se desligaron completamente de la situación precisando que es “independiente” de Pluxee.

“Cualquier requerimiento de información o consulta relacionada con el proceso iniciado por la FNE debe ser canalizado directamente a través de Pluxee, compañía a la que se refiere dicho procedimiento. Sodexo Chile continúa junto a sus equipos, enfocados en el desarrollo de sus operaciones de alimentación y facilities management”, indicaron.