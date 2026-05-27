“Permite un contrabando más nutrido”: la alerta del fiscal de Magallanes sobre la vulnerabilidad de la frontera sur

Cristian Crisosto advirtió que hay bandas dedicadas al crimen organizado que “están operando con bastante importancia” en la región.

El fiscal de Magallanes, Cristian Crisosto, alertó este miércoles sobre las vulnerabilidades que posee la frontera con Argentina en el extremo sur, en comparación con el área limítrofe del norte que ha sido objeto de mayor atención por su utilización como paso irregular y como interés para el crimen transnacional.

En diálogo con radio Pauta, el persecutor manifestó que en estos años han notado la presencia de bandas de crimen organizado en la región, “que están operando con bastante importancia”. Además, planteó que una de las vulnerabilidades es el estrecho de Magallanes.

“Acá tenemos una vulnerabilidad importante y es que, a diferencia de más al norte, acá en las fronteras con Argentina que son como 1.200 kilómetros aproximadamente, no hay ningún hito geográfico, o sea, no hay un río, una montaña, es una pampa. Y eso permite un tráfico y un contrabando más nutrido”, prosiguió.

En ese sentido, detalló que la cercanía con Ushuaia, el cuarto puerto más importante en cantidad de carga para los argentinos también es un factor. “Hemos logrado detectar a través de las investigaciones que existen rutas para el narcotráfico, que vienen desde Bolivia y terminan en Ushuaia”, añadió.

“Entonces estamos hablando que el crimen organizado utiliza las rutas contraintuitivas cuando el objeto de poder evitar los controles y poder maximizar su ganancia”, enfatizó el fiscal.

Crisosto también descartó que las condiciones climáticas de frío disuadan la instalación del crimen organizado en el sector. “Acá nosotros hemos podido desmentir ese mito (…) O sea, han llegado a quedarse (las bandas delictivas)”, zanjó.