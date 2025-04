“Solo dañan a Colo Colo”: Arturo Vidal en pie de guerra con el bloque Vial y pide su salida

Arturo Vidal se fue con todo contra bloque Vial

Arturo Vidal compareció ante la prensa en el Estadio Monumental y disparó con todo contra el bloque liderado por el empresario Leonidas Vial, pidiendo abiertamente su salida, y defendió la gestión de Aníbal Mosa al ser consultado sobre las polémicas que rodean a la dirigencia de Blanco y Negro.

Entre sus principales argumentos, el King destacó la cercanía de Mosa con el plantel, además de su fanatismo por Colo Colo.

“Desde que llegué, con Aníbal tengo muy buena onda. Aparte de ser presidente, es de corazón y piel. Antes que llegara estuvo cerca mío para poder llegar. Siempre está cerca, se la juega por los jugadores, es un presidente que ama a Colo Colo y quiere darle lo mejor”, comenzó diciendo.

“Me encontré con la otra parte que se dice bloque Vial y que no sé por qué se metieron al fútbol, no sé si les gusta, no sé nada. Lo único que sé es que sólo dañan a Colo Colo”, agregó el ídolo de la Generación Dorada sobre la contraparte de Mosa. “Podrán tener peleas entre ellos, pero si no quieren estar, espero que se vayan lo antes posible, porque Colo Colo no se puede manchar. Si quieren estar entre los mejores de Sudamérica tenemos que estar unidos y el que no tire al mismo lado tiene que irse de Colo Colo“.

El grupo Vial son los principales accionistas de la concesionaria, quienes disponen de cuatro de los nueve cupos del directorio de Blanco y Negro, y fueron los principales detractores de la vuelta de Arturo Vidal al Cacique.

“Ojalá piensen, se vayan y que se haga lo que el presidente (Mosa) dijo, que se haga un lindo estadio, que vengan 60 mil personas a vernos jugando. Todos los colocolinos queremos paz, pero cuando se mancha con peleas de dos bloques se ve muy feo acá y afuera. En los equipos más importantes del mundo nunca hay esos problemas, no puede ser que acá sí. Me gustaría que la gente que no suma se vaya de Colo Colo. Si no están sumando, que se vayan y dejen crecer a Colo Colo“, cerró Arturo Vidal sobre el bloque Vial.