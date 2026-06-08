Qué se prohíbe y cuál es la restricción vehicular por la Alerta Ambiental de este lunes 8 de junio en la RM

Debido a la medida, aumenta la cantidad de patentes de vehículos sin sello verde que no pueden transitar dentro y fuera del anillo Américo Vespucio.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Las condiciones atmosféricas proyectadas para la cuenca de Santiago llevaron a que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declarara Alerta Ambiental para este lunes 8 de junio, medida que también afecta la restricción vehicular.

De acuerdo con la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para esta jornada se prevé un régimen anticiclónico debilitado en superficie, con una dorsal en altura dando paso a la aproximación de una vaguada, sin probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la Región Metropolitana.

Desde de delegación se recordó que esta medida preventiva, que se adoptó por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, busca resguardar la salud de los habitantes de la región.

Debido a lo anterior, las autoridades llamaron a respetar las medidas decretadas con este episodio, y a considerar su condición de salud al momento de salir de casa o realizar alguna actividad física cuando se registran elevados índices de contaminación.

Qué prohibiciones hay por la Alerta Ambiental en la RM

A raíz de esta nueva Alerta Ambiental en la RM, la autoridad recordó que está absolutamente prohibido prender calefactores a leña y derivados de madera (excepto pellets) en toda la región.

Además, tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

En esa línea, confirmó que las fiscalizaciones destinadas a comprobar que la ciudadanía cumpla con las medidas estarán a cargo de Carabineros y funcionarios de la Seremi de Salud y de los municipios.

Restricción vehicular este lunes 8 de junio

Cabe consignar que este lunes 8 de junio la restricción vehicular se aplica de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Transportes, salvo para los vehículos que no cuentan con sello verde.

A fin de evitar las multas, los conductores deben estar atentos a los dígitos de las placas patentes que tienen prohibido circular en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto entre las 07:30 y las 21:00 horas.

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, no pueden circular este lunes los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 8 y 9.

Para aquellos vehículos sin sello verde, la restricción aplica a todos los dígitos del 0 al 9 dentro del anillo Américo Vespucio.

En tanto, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes terminadas en los dígitos 6, 7, 8 y 9 fuera del anillo Américo Vespucio.

Por su parte, las motos con los dígitos finalizados en 8 y 9 tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 6, 7, 8 y 9.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 6, 7, 8 y 9.