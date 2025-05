La controversia que desató el documental de Carlos Alcaraz y la crítica de Moyá por su “filosofía de vida”

Carlos Alcaraz. Instagram.

El documental Carlos Alcaraz: A mi manera, que se estrenó en Netflix hace unas semanas, ha encendido el debate a raíz de ciertas frases que emitió el deportista español, lo cual ha causado controversia entre tenistas y ex tenistas del circuito.

El joven de 22 años y ganador de cuatro Grand Slam planteó su filosofía de rendir al máximo en la cancha y “disfrutar de la vida” al mismo tiempo junto a sus cercanos.

En contraparte, insinúa que otros tenistas, como Rafael Nadal, quien es constantemente nombrado en el documental, han tenido que ser “esclavos del tenis” para llegar a ser los mejores.

Bajo este contexto, el ex tenista y ex entrenador de Rafael Nadal, Carlos Moyá, abordó este controversial debate y defendió a La Fiera asegurando que “Rafa no fue un esclavo del tenis“.

La defensa de Carlos Moyá a Rafael Nadal tras documental de Carlos Alcaraz

De acuerdo al ex número uno del mundo, el ganador de 22 Grand Slam tuvo una vida bastante equilibrada y disfrutó sus tiempos libres fuera del tenis. “Sé que ha tenido sus hobbies, sé que ha disfrutado de su tiempo libre“, detalló.

Con respecto a la filosofía que ha plasmado Carlos Alcaraz, quien en la producción se muestra disfrutando su tiempo libre con su familia y en fiestas con amigos, Moyá expresó que “es una opción viable si quieres ganar Grand Slams a corto plazo“. Sin embargo, “a largo plazo es más complicado, porque esto es una carrera de fondo al final”.

Siguiendo en esa línea, agregó: “Es imposible ganar lo que ha ganado él si no hay disciplina y sin un trabajo. Tiene 21 años, tiene derecho a vivir. Lo que está diciendo no hace daño a nadie. ¿En el largo plazo es sostenible? Es difícil, pero él ya tiene a su equipo, que es quien le aconseja y el que le dirige”.

Sin ánimos de entrar en polémicas, Carlos Moyá destacó el presente de Carlos Alcaraz, señalando que “está viviendo el momento, ha ganado ya cuatro Slams, que a veces se nos olvida. Se lo merece”.

Pese a ello, también le advirtió sutilmente que nadie llega a ser el mejor sin disciplina ni trabajo duro y que es probable que en un par de años Alcaraz “se cansa un poco de lo que dice de vivir la vida y le llega la madurez” para afrontar su carrera profesional de otra forma.