VIDEO – Cheito Ramírez y el sueño de ser DT de Colo Colo: “Es uno de los objetivos que tengo”

El otrora campeón de Copa Libertadores no escondió su deseo de llegar a la banca del Cacique.

Producto de la inminente salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo, comenzó la danza de nombres para reemplazar al DT argentino y uno de los principales aspirantes es un viejo conocido en Macul: Miguel Cheito Ramírez.

El otrora defensor campeón de la Copa Libertadores 1991, la Recopa Sudamericana 1992 y la Copa Interamericana, además de ser en su momento capitán del Cacique, se encuentra sin club, tras su paso por Deportes Iquique, al que llevó a la Copa Sudamericana.

En conversación con Podcast Centenario, conducido por Felipe Bianchi, Cheito Ramírez dejó ver que uno de sus sueños es sentarse en la banca de Colo Colo.

“¿A qué entrenador no le gustaría dirigir al club de donde uno salió? Tal como cuando llegué a Colo Colo el año 85 y me fui poniendo objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, es uno de los objetivos que tengo”, sostuvo el entrenador.

En ese sentido, también afirmó que “puede que a lo mejor me lo tenga que saltar, pero el destino lo decidirá, en un futuro quién sabe”.

Consultado sobre su conocido juego ofensivo, Cheito Ramírez dejó en claro que “mi forma de jugar es como me enseñaron acá, ir adelante, agresivo, arriesgar. Así es como juego, por eso a mis equipos le hacen muchos goles, no es fácil para los que me contratan, porque saben que somos un cuerpo técnico que arriesga”

Hay un solo problema con Cheito: tendrían que esperar al 2 de junio para que asuma. Esto debido a que las bases del Campeonato Nacional señalan que deben pasar 60 días desde la desvinculación de otro club para volver a dirigir. Como Ramírez dejó Deportes Iquique el 2 de abril, tiene que cumplir con ese plazo.

Ante este escenario, el escogido para asumir como interino sería Héctor Tapia, a la espera de que Ramírez pudiera sentarse finalmente en la banca de Colo Colo.