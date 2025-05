Los cinco jugadores que concentran las críticas en la nueva nómina de Gareca

Los cinco jugadores con más críticas

Ricardo Gareca dio a conocer este viernes la nómina de la Selección Chilena para los partidos ante Argentina y Bolivia por las Clasificatorias al Mundial 2026.

Apostando más por nombres propios que por su estado de forma actual, los convocados por el entrenador argentino levantaron más de una ceja. Sin embargo, hubo cinco jugadores en particular que fueron los que recibieron más críticas por los hinchas.

En el arco, Brayan Cortés es uno de los principales criticados. El golero ha tenido un 2025 para el olvido después de despedirse de Colo Colo a finales del 2024, partida que nunca llegó a materializarse. Si bien se esperaba que fuera citado a La Roja, sus malos desempeños en el Cacique son preocupantes: ha recibido ocho goles en sus últimos dos partidos, ambos por Copa Libertadores. Gran parte de ello es también el mal desempeño de la defensa alba, pero Cortés ha hecho poco y nada por ayudar en aquello.

El segundo caso, y quizás el más insólito, es el de Nicolás Fernández. El equipo del lateral derecho, la Universidad de Chile, disfruta de un buen pasar. No obstante, Fernández no es titular recurrente y tampoco ha sido gran aporte: esta temporada solo ha jugado cinco partidos, dos por Liga de Primera y tres por Copa Chile. Tampoco tiene un gran recorrido en el combinado nacional, sumando 8 minutos en tres partidos. Su único argumento a favor es haber debutado en la selección adulta bajo el mando de Gareca.

“Son muchachos que vienen teniendo buenas actuaciones en medios muy importantes, así que todo bien”, dijo el DT argentino a la salida de Pinto Durán consultado por la elección de sus jugadores.

Otro de los jugadores de Colo Colo que tuvo fuertes críticas fue Esteban Pavez. El capitán de los albos ha estado en el ojo de la tormenta, con un bajón importante de rendimiento en comparación a su versión del 2024. Su mal despliegue físico, además de los constantes errores con la pelota en los pies le valió no ser citado para el siguiente partido de Colo Colo.

Igor Lichnovsky fue otro de los jugadores que más dardos recibió. Sin embargo, su caso es particular, ya que no es criticado por lo que ha hecho en la cancha, sino por lo que no ha hecho. Y es que el defensor no disputa un partido oficial desde 17 de agosto de 2024, cuando cayó ante Colorado con el América por la Leagues Cup. Una rotura de ligamento cruzado lo ha mantenido al margen del terreno de juego, por lo que llegaría a la doble fecha eliminatoria con casi 10 meses sin disputar un encuentro.

Finalmente, los hinchas apuntaron a un Generación Dorada. Se trata de Alexis Sánchez, quien en una situación similar a la de Lichnovsky, no ha podido sumar mucho rodaje previo a los encuentros ante Argentina y Bolivia. Entre lesiones y presuntos conflictos con su entrenador, Alexis solamente ha disputado esta última temporada 12 partidos. Aquello sumado a sus ya 36 años, presenta más dudas que certezas en un plantel que necesita urgentemente un proceso de rejuvenecimiento.