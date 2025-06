El drama de Alejandro Tabilo que lo deja casi descartado de Wimbledon 2025: el brusco descenso que sufrirá en el ranking

Alejandro Tabilo (56°) sufrió un nuevo revés en la planificación de su temporada tras sufrir una compleja lesión que lo deja casi descartado de Wimbledon 2025.

Tras bajarse de los ATP de ‘s-Hertogenbosch y Halle, la primera raqueta nacional a través de sus redes sociales informó que sufrió un desgarro del recto abdominal derecho grado tres.

“Quería contarles que hoy después de hacerme varios estudios, confirmamos la lesión que sospechamos. Tengo un desgarro del recto abdominal derecho grado tres” partió diciendo en su cuenta de Instagram.

Siguiendo en esa línea, Alejandro Tabilo agregó: “Es una noticia que me tiene muy triste por las semanas que me dejará afuera sin poder competir. Todavía no tenemos claro cuándo vamos a poder volver, pero vamos a trabajar mucho y esforzarnos para que sea lo antes posible. Ojalá puedan entenderlo y seguir apoyándome. Nos vemos a la vuelta”.

Alejandro Tabilo y el brusco descenso que podría sufrir en el ranking

Esta nueva lesión llega en un complejo momento para el tenista nacional, puesto que en la gira de pasto defendía 400 puntos. Lo anterior, debido al ATP de Mallorca que ganó el año pasado, el cual se disputa la próxima semana.

Sumado a ello, Alejandro Tabilo tenía que defender las 100 unidades que consiguió en la última edición de Wimbledon, donde alcanzó la tercera ronda. El zurdo era el único chileno que accedió al cuadro principal de forma directa. Esto, porque Jarry, Garin y Barrios iniciarán en la qualy.

En este contexto, la participación de Tabilo en Wimbledon queda casi descartada, debido a que los tiempos de recuperación para una lesión de este tipo bordean las cuatro o seis semanas.

En caso de que esto ocurra, Tabilo descendería varios puestos en el ranking ATP, en donde podría quedar cerca del casillero 100°.