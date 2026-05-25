Paulina Vodanovic valora “ánimo distinto” del Gobierno tras abrirse a extender discusión de megarreforma

La timonel del PS destacó la postura que exhibió el biministro Alvarado, quien se abrió a extender más allá de junio la discusión del proyecto.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, valoró el “ánimo distinto” del biminstro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, en el marco de la discusión del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional en el Senado.

El secretario de Estado se abrió a extender más allá de junio la discusión de la megarreforma en la Cámara Alta, desechando los plazos que puso anteriormente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“No tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo”, expresó Alvarado en Canal 13 este domingo.

Bajo este contexto, Vodanovic manifestó en diálogo con Radio Universo que “para mí hay algo bien concreto, necesario y que destaco, que creo que el ministro Alvarado sale bastante empoderado de esto (del cambio de gabinete) y ayer tuve oportunidad, como todos, de escucharlo en un programa de televisión en la mañana, donde dijo dos cosas bien importantes”.

“Uno, que él estaba abierto al diálogo y segundo, que no tenía problemas en que el proyecto se retrasara respecto de lo que había sido el cronograma original que había hecho el ministro Quiroz de salir en junio, y que podía tomar esto un tiempo más para que el proyecto se debatiera y discutiera adecuadamente en el Senado”, añadió.

Vodanovic destaca “ánimo distinto” de Alvarado en discusión de megarreforma

En este marco, la senadora socialista comentó que “es bien determinante el ánimo con que se inicia este nuevo gabinete, espero que así sea que con esa figura reforzada del ministro Alvarado, él tenga la capacidad política de escuchar, de abrir el diálogo, de hacer lo se hizo por el entonces presidente de la comisión de Hacienda en el año 2014 cuando se discutió la anterior reforma tributaria que fue escuchar audiencias de 93 personas”.

A lo que agregó: “Espero que esta ocasión también se hagan audiencias que también nos permitan escuchar a otros, mejorar el proyecto y finalmente introducirle todas esas modificaciones que también el ministro Alvarado dijo que estaba disponible a escuchar”, expuso, señalando que “creo que hay un ánimo distinto del ministro Alvarado”.

“Ahora sí hay que dialogar”, sostuvo Vodanovic, manifestando que en el Senado “no está todo el peso puesto en un sector, sino en todos los sectores políticos que creemos es necesario conversar, lo que no significa acordar”.

“Hemos tomado una decisión política que es rechazar la idea de legislar, ahora bien eso no quiere decir que no estemos disponibles para acoger ese llamado al diálogo, pero también hay que ponerle bordes”, cerró la parlamentaria.