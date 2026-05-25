Cuándo se espera una temperatura de 25 grados en la Región Metropolitana

Aunque el sábado la temperatura máxima en la Región Metropolitana alcanzó apenas los 7°C, durante esta semana los termómetros subirán y se espera que incluso en uno de los días llegue a los 25 grados.

A más de un mes de iniciado el otoño, al parecer aún quedan algunas jornadas con algo de calor, de acuerdo con lo adelantado por la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam.

No obstante, la profesional alertó que, si bien la temperatura efectivamente subirá esa jornada, no se notará tanto debido a que será por “muy poquito rato”.

“Llegará a esta máxima y ahí bajará rápidamente, pero igual el termómetro va a llegar a esa temperatura”, detalló Adam.

Qué día se llegará a los 25 grados en la Región Metropolitana

De acuerdo con lo informado por la meteoróloga, el termómetro subirá hasta los 25 grados este martes 25 de mayo.

“A las 3 de la tarde vamos a pasar de un fin de semana extremo con 7°C máxima el día sábado a una máxima de 25°C este martes“, puntualizó.

Por su parte, el sitio especializado Meteored precisó que todo se debe a un sistema frontal que en estos momentos está sobre el océano Pacífico y que llegará al continente.

Según los registros de la Dirección Meteorológica de Chile, la tarde nubosa y helada vivió la capital este sábado correspondió a la jornada más fría en Santiago en 61 años.