Desde Cristiano Ronaldo hasta la FIFA: las reacciones a la trágica muerte de Diogo Jota y su hermano André

Conmoción ha causado en el mundo del fútbol la muerte del jugador del Liverpool, Diogo Jota, quien falleció junto a su hermano André Silva Jota en un accidente de tránsito en España.

La tragedia tuvo lugar en la localidad de Zamora, España, cuando el atacante portugués de 28 años se trasladaba en su vehículo Lamborghini en la autopista A-52 a la altura del kilómetro 65,300.

Bajo este contexto, las reacciones no se han hecho esperar. Desde compañeros de equipos, hasta clubes y autoridades de Portugal. Estos son algunos de los mensajes.

“Liverpool Football Club está devastado por la trágica muerte de Diogo Jota“, escribió el actual campeón de la Premier League a través de sus redes sociales.

Su ex entrenador en el conjunto inglés, Jurgen Klopp, expuso un estremecedor mensaje. “¡Debe haber un propósito más grande! ¡Pero no puedo verlo! Tengo el corazón roto al enterarme del fallecimiento de Diogo y su hermano André. Diogo fue no sólo un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un marido y padre cariñoso y cariñoso! ¡Te vamos a extrañar mucho!”, aseveró.

Compañeros de Jota en el Liverpool, Luis Díaz y Darwin Núñez también le dedicaron un post para recordarlo. “Sólo dicen que perdemos amigos cuando los olvidamos. Nunca te olvidaré, hermano mío”, escribió el colombiano.

Mientras que el delantero uruguayo manifestó: “No existen palabras de consuelo para tanto dolor.

Siempre te recordaré con tu sonrisa, como un buen compañero dentro y fuera del campo.

Mando toda mi fuerza a su familia, desde donde el este estoy seguro que siempre estará con ustedes, en especial a su mujer y a sus tres hijos”.

Su compañero de selección en Portugal, Cristiano Ronaldo, remeció las redes con un sentido mensaje. “No tiene sentido. Justo ahora estábamos juntos en la selección, y ahora te casaste. A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarán con ellos. Descansen en paz, Diogo y André. Todos los extrañaremos”, expuso.

Desde sus antiguos clubes hasta la FIFA: las reacciones tras la muerte de Diogo Jota

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino inmortalizó su pésame con un comunicado.

“Con profunda tristeza me enteré del trágico fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André Silva. Con tan solo 28 años, Diogo tuvo una carrera fantástica y aún le quedaban muchos años por delante, mientras que su hermano André brillaba en el Penafiel. Los extrañaremos profundamente todos los que los conocieron y la comunidad futbolística mundial. En nombre de la FIFA y de toda la familia del fútbol, ofrezco mis más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, y a todo el Liverpool y la Federación Portuguesa de Fútbol. Que descansen en paz”, manifestó.

El equipo en donde Diogo y André comenzaron a dar su primeros pasos en el profesionalismo publicó un emotivo mensaje. “Fueron dos personas extraordinarias que destacaron por su humildad, responsabilidad y una enorme dedicación al club en el que jugaron. Haremos todo lo posible por perpetuar su historia, su legado, para que los jóvenes de este club sigan queriendo llevar una camiseta con su nombre en la espalda”, escribieron desde Paços de Ferreira.

En Inglaterra, clubes como el Wolves, Manchester United, City, Everton, Arsenal, entre otros, han brindado apoyo a los familiares y amigos del futbolista.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó profundamente en un comunicado el fallecimiento del futbolista Diogo Jota y de su hermano. “Mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de profesión por una pérdida que ha entristecido a todos los portugueses”, expuso.