“Quiero pedirle disculpas a toda la gente de la U”: Lucas Cepeda se refiere a sus gestos y espera a inminente castigo

Lucas Cepeda, futbolista de Colo Colo, se disculpó por sus obscenos gestos que hizo hacia los hinchas de la Universidad de Chile tras su derrota la semana pasada en el último Superclásico. Tras ser una de las figuras en el triunfo albo ante La Serena este sábado, Cepeda asumió el inminente castigo que le aplicará la ANFP por la maniobra.

“Quiero pedirle disculpas a toda la gente de La U por los gestos que hice. Creo que me equivoqué. No sé si alguien se molestó o lo pasé a llevar, pero quiero pedir disculpas a la institución. Creo que no soy un jugador problemático ni nada. Quería salir a dar la cara, poner el pecho a las balas por lo que hice”, indicó el extremo ante los medios.

Posteriormente, vino la resignación ante la sanción que se le avecina: “Sé que me van a castigar porque no está bien lo que hice, así que mejor pedir disculpas a no hacerlo y ser un jugador arrogante. Por eso me acerqué aquí, para mandarle todas mis disculpas a la gente de la U, a la hinchada y a la institución porque no correspondía lo que hice”.

El último antecedente previo fue en 2024 y también ocurrió en un clásico. En dicha oportunidad se trató de un Clásico Universitario donde Nicolás Castillo, de una forma muy similar a Cepeda, realizó gestos obscenos también hacia los fanáticos azules, ganándose tres fechas de castigo.

“Estoy muy arrepentido. Cuando hice los gestos, di el primer paso al irme al camarín y me dije ¿qué hice? porque yo no soy, como lo repito, un jugador problemático. No he estado metido en problemas y en ninguna de esas cosas”, finalizó el seleccionado nacional.