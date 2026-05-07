“Sigue con desprolijidades”: ex subsecretario cuestionó tuit del Ministerio de Seguridad tras operativo en Temucuicui

La bancada del Partido Socialista (PS) confirmó que acudirá a la Contraloría General de la República (CGR) por el posteo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ex subsecretario del Interior del Gobierno de Gabriel Boric, Víctor Ramos Muñoz, se sumó a los cuestionamientos que realizó la bancada del Partido Socialista (PS) sobre el tuit con el que el Ministerio de Seguridad comparó el operativo realizado en Temucuicui con el efectuado al inicio de la anterior administración, que encabezó la entonces ministra Izkia Siches.

A través de la cuenta oficial en X de la secretaría de Estado se refirieron al procedimiento realizado la madrugada del miércoles y apuntaron que “mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con cinco detenidos“.

No obstante, a los pocos minutos de su publicación, el posteo fue borrado y ya no aparece en la cuenta del respectivo ministerio.

Las críticas al tuit del Ministerio de Seguridad

Uno de los que reaccionó al tuit publicado por el Ministerio de Seguridad fue el ex subsecretario del Interior del Gobierno del ex presidente Gabriel Boric, Víctor Ramos Muñoz.

La ex autoridad empleó sus cuentas en las redes sociales para cuestionar los dichos emitidos por la secretaría de Estado.

“La soberbia es mala consejera y el Ministerio de Seguridad sigue con desprolijidades“, apuntó en primer lugar Ramos.

A continuación añadió que “me parece excelente que la fiscalía y toda la modernización que se llevó a cabo en el sur sigan dando resultados“.

Luego apuntó que “sugiero que puedan revisar operativos que se remontan tres años atrás, 19 de octubre del 2023, donde se lograban resultados similares“.

Por su parte, la bancada del Partido Socialista (PS) también se refirió al tuit y confirmó que acudirá a la Contraloría General de la República (CGR).