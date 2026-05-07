Lo que se conoce de la muerte de un estudiante en plena clase en sede Inacap en La Granja

La víctima tenía solo 21 años, fue identificado con las iniciales D.E.H.C., y era estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Industrial.

Un estudiante de solo 21 años sufrió una inesperada muerte durante una clase en la sede Inacap en la comuna de La Granja, la noche de este miércoles 6 de mayo.

La víctima tenía solo 21 años, fue identificado por la policía con las iniciales D.E.H.C., y era estudiante de la carrera de Ingeniería de Mantenimiento Industrial de la casa de estudios antes mencionada.

La comisaria Karla Alarcon, de la Brigada de Homicidios Sur, quienes quedaron a cargo de la indagatoria del hecho, entregó detalles de cómo ocurrió el fatídico hecho.

Al respecto, indicó que “en circunstancias de una clase al interior del recinto educacional, uno de los estudiantes, quien se encontraba manipulando un tablero eléctrico, recibió una descarga“.

El estudiante fue “auxiliado por sus mismos compañeros y posteriormente por personal médico que acudió hasta este recinto, falleciendo posteriormente al interior del mismo“.

Por último, y consultada por las responsabilidades que puedan existir en la muerte del estudiante durante una clase. Sobre esto indicó que aún continúan las diligencias “que permitan establecer qué es lo que realmente pasó, y si es que existe o no responsabilidad, tanto al recinto educacional o de la persona que se encontraba manipulando las cosas“.