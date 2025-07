A Colo Colo le llueve sobre mojado: la razón por la que podría perder puntos en el Campeonato Nacional

Colo Colo se encuentra navegando por aguas turbulentas, no solo por el complejo momento futbolístico que atraviesa, sino por otro problema que le puede costar caro en la tabla de posiciones de la Liga de Primera del fútbol chileno: el incumplimiento de los minutos sub 21, por la cual el Cacique podría sufrir la resta de puntos si no la cumple esta temporada.

En el último duelo ante O’Higgins Jorge Almirón nuevamente dejó a los juveniles sin jugar, lo cual sigue complicando al club que cada vez está más cerca de perder unidades.

El complejo panorama de Colo Colo por los minutos sub 21

Tras este compromiso, Colo Colo llegó a los 858 minutos sub 21, del total de 1.890′ que exige la ANFP. Considerando lo anterior, a falta de 13 fechas al Cacique aún le quedan 1.032 minutos por cumplir.

Bajo este contexto, si en los próximos dos partidos (Huachipato y Everton) Jorge Almirón no alinea a ningún jugador juvenil, el cuadro popular perderá tres puntos automáticamente, lo que se reflejará a fin de año.

En detalle, si en los próximos dos encuentros Colo Colo no suma minutos sub 21, restarían 11 partidos para finalizar el Campeonato Nacional. De esta forma, lo máximo que podría acumular el Cacique serían 990 minutos.

Lo anterior, debido a que el máximo que se pueden contabilizar por partido es de 90′, independientemente si hay más de un juvenil en cancha. De esta manera, sería imposible llegar a los 1.032 minutos que restan por cumplir.

Teniendo en cuenta esto, para que Colo Colo cumpla la norma sub 21, Jorge Almirón debe promediar 79.4 minutos con un juvenil en el terreno de juego en las próximas 13 fechas. En caso de que vuelva a dejar a los juveniles en la banca frente a Huachipato, el promedio subiría a 86 minutos por cada partido de los últimos 12.

Las sanciones a las que se expone Colo Colo si no cumple con los minutos sub 21 en el Campeonato Nacional

Si los Albos incumplen la regla de los minutos sub 21, podría perder entre 3 y 9 unidades al final de la temporada, lo cual dependerá del porcentaje de minutos que hayan faltado.

Esto podría complicar una hipotética clasificación a Copa Libertadores o Copa Sudamericana si los dirigidos por Almirón logran en cancha estas metas.