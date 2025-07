Ben Brereton y su ausencia en La Roja en la era Gareca: “El partido contra Bolivia para mí fue duro”

Sentando en el banco, con sus ojos llorosos y tomándose la barbilla como si estuviera buscando alguna explicación. Esa es la última imagen de Ben Brereton con el uniforme de La Roja, en la derrota 2-1 ante Bolivia en el Estadio Nacional, luego de que Ricardo Gareca decidiera sacarlo tras haber entrado como titular, habiendo disputado solamente 35 minutos y con el marcador 0-1.

Diez meses han pasado de aquel momento. Chile ya está fuera matemáticamente del Mundial y el Tigre dejó de ser el entrenador del combinado nacional. Pese a la falta de goles, que pesaron fuertemente en las Eliminatorias, Brereton nunca más fue citado. En diálogo con CHV, el nacido en Inglaterra se sinceró ante la falta de oportunidades que tuvo con Gareca al mando y como le afectó en lo personal.

“No ser nominado es devastador para mí. La gente me ha recibido de gran manera. Es un gran honor para mí ir a jugar por Chile, pero es fútbol y al final del día tienes ese compromiso y situaciones como esas“, comenzó Big Ben, con un evidente tono de resignación.

Brereton no quiso ir en contra de Gareca, indicando simplemente que “es fútbol” y que a veces los entrenadores toman decisiones en base a sus preferencias: “A algunos entrenadores les gustas, a otros simplemente no, así es como es. No tiene sentido que yo esté sentado aquí quejándome de lo que pasó porque al final del día los entrenadores son los que deciden“.

Posteriormente, se refirió a su último partido con La Roja. “Me encanta ir a Chile, pero no me llamaron más. No estoy quejándome de eso o haciendo un escándalo, es la opinión de la gente. Quiero jugar por Chile, es genial y lo he disfrutado. Ese partido contra Bolivia para mí fue duro”, indicó.

“No jugué mucho y luego no tuve una oportunidad. Creo que no estaba haciendo nada mal y luego no sé por qué me sacó. Tienes que lidiar con los momentos duros. No quise reaccionar. Eso fue todo y después del partido no hablamos“, puntualizó el delantero, que reconoció que se prepara para volver a las convocatorias.