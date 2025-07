Tomás Barrios y la grave amenaza que sufrió de un apostador: “Me cagué entero”

Tomás Barrios (143°) reveló un aterrador episodio que sufrió hace unos años tras perder un partido de un Challenger en Ciudad de México, donde recibió una dura amenaza por parte de un apostador.

“Una vez pasé un gran susto. Salgo de un partido en Ciudad de México… siempre después de un partido te cagan a puteadas. Yo tengo un Instagram privado, pero igual te cagan a puteadas. Estaba muy caliente, había perdido 7-6 en el tercero contra (Dominik) Koepfer”, comenzó diciendo en conversación con Clay Tennis.

Tras ello, la cuarta raqueta nacional expuso que “después del partido me llega un audio y me dicen, te estoy esperando afuera de tu hotel, estás en este hotel, en la habitación tanto“.

Bajo este contexto, Tomás Barrios comentó que “yo tenía que salir del hotel a jugar el dobles. Me cagué entero. Llamé el director del torneo, tráeme a un guardia, si no no voy ni cagando. Por suerte no pasó nada. Al final me dijeron es algo que en México ha pasado, que me quedara tranquilo”.

El buen momento que atraviesa Tomás Barrios

Por otro lado, el chillanejo abordó el buen paso que tuvo esta semana en el Masters de Toronto, donde superó la qualy y alcanzó la segunda ronda del cuadro principal.

Una gran actuación que le permitirá escalar hasta el puesto 133° del ranking ATP y embolsar un premio de US$ 35.260, que equivalen a cerca de 34 millones de pesos chilenos.

“Es un buen cheque que marca diferencias. Entrar a un Grand Slam no impacta tanto en el ranking. Para ganar varios puntos hay que avanzar algunas rondas. Yo viajo con harta gente, entonces tengo un gasto importante, y el dinero que pagan los torneos grandes es el que me permite principalmente seguir viajando con mi equipo y no pasar penas todo el año“, sostuvo.

Sobre el alza que ha mostrado en su juego en los últimos meses, el chileno dijo aseveró estar más maduro y que “le hago más caso a mi entrenador. Invierto más en mi equipo, viajo con más gente que se preocupa de mí. Llevo muchos años con un ranking parecido y jugando los mismos torneos. Conozco muy bien el circuito Challenger. Entonces ya sé cómo manejarme, sé lo que me hace bien y lo que me hace mal“.

Para cerrar, Tomás Barrios se refirió a sus próximos objetivos en el circuito: “No es el momento que uno quisiera llegar a ser número uno en Chile, pero la verdad es que no lo he pensado mucho. Yo me siento jugando bien. Más pienso consolidarme en el top 100 que ser número uno de mi país. Me gusta estar en los torneos ATP y espero hacer buenas giras para poder estar en esos eventos de manera más continua“, concluyó.