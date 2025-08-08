Las posturas de los clubes chilenos ante el eventual regreso de los playoffs al fútbol nacional

Se enciende el debate con respecto a la posible vuelta de los torneos cortos con playoffs, cuya alternativa surge como una de las medidas para saldar la millonaria deuda de la ANFP con TNT Sports.

La opción de volver a los torneos cortos con playoffs está puesta sobre la mesa y ya se enciende el debate entre los clubes. Esto, luego de que se planteara como una de las medidas para mitigar la millonaria indemnización que la ANFP debe pagarle a WarnerMedia, dueña de TNT Sports.

Son más de $34 mil millones que tienen contra las cuerdas a la entidad presidida por Pablo Milad, lo que pone en riesgo la viabilidad del desarrollo del fútbol chileno, situación por la cual el Consejo de Presidentes ya busca alternativas para poder saldar la deuda.

Bajo este contexto, se ha planteado el regreso de los playoffs, una Supercopa de cuatro equipos, e incluso la posibilidad de que se aumente la cantidad de equipos en Primera División. Lo anterior, con el objetivo de incrementar la cantidad de partidos para disminuir la deuda de forma gradual, aunque las instituciones deportivas de igual forma tendrán descuentos en los ingresos que reciben por concepto televisivo.

Las posturas de los clubes ante un eventual retorno de torneos cortos con playoffs al fútbol chileno

Tras el “cónclave” que se realizó en Viña del Mar, donde los presidentes se reunieron para evaluar las acciones a realizar para llevar a cabo el pago de la deuda, el timonel de Colo Colo, Aníbal Mosa, manifestó su descontento con respecto a esta iniciativa.

“Hay opiniones divididas. Nosotros como Colo Colo somos de la idea de que los campeonatos largos le dan mayor estabilidad al fútbol”, expuso.

En esa línea, argumentó que los torneos largos facilitan una planificación más ordenada tanto para los equipos como para los calendarios internacionales. “La programación que uno pueda tener se hace más fácil con los torneos largos”, añadió.

Postura en la que también coinciden en Universidad Católica. “La UC siempre ha promovido los torneos largos. Esto, porque promueven el desarrollo deportivo de largo plazo y premian a los equipos que hacen las cosas bien de manera más consistente. Por algo es el esquema de torneos que se utiliza en las principales ligas del mundo”, dijo a La Tercera Juan Tagle, presidente de Cruzados.

Por otro lado, quienes se han manifestado a favor de la idea de que vuelvan los playoffs son Audax Italiano y Huachipato.

“Más allá de mi opinión afirmativa, los argumentos son contundentes en favor de los torneos cortos con playoffs. El fútbol profesional es un espectáculo para los hinchas. Y en el mundo se ha demostrado que el mejor espectáculo son dos torneos por año. Hay más finales, más adrenalina. Y eso genera más interés de los hinchas”, postuló el timonel de los Itálicos, Gonzalo Cilley.

Mientras que el mandamás de los Acereros, Hernán Rosenblum, expresó que “Indistintamente del tema TNT, yo, y por ende Huachipato, somos partidarios de torneos de Apertura y Clausura con playoffs. Son más atractivos y competitivos. Hay mayores probabilidades para ser campeón y hay más partidos”.

Por otro lado, el presidente de Limache, César Villegas, planteó otra alternativa: “Para mí, hay que aumentar la cantidad de clubes en Primera Divisióin y Primera B a mediano plazo y eliminar la Segunda Profesional, que hoy está en condiciones indignas. Llegar a 20 y 20 en Primera y Primera B, un poco tomando como ejemplo la experiencia argentina. Con eso aumentaría la cantidad de partidos. Eso más allá del cambio en el sistema de torneos. Así cumpliríamos el déficit de encuentros que motiva la demanda”.