¡A todo remo y con puntería fina! Team Chile suma cuatro medallas de oro en los Panamericanos Junior

Chile es uno de los países con mayor presencia, con 281 deportistas compitiendo en 27 disciplinas

El Team Chile continúa brillando en su primer día de medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Tras obtener tres medallas de plata gracias a Felipa Rosas, Martín Arcos y Benito Rosas, y el oro de Rodrigo Paz y Pedro Labatut, la delegación chilena pasó rápidamente de tres a siete preseas en tan solo unas horas.

El segundo oro para el país llegó de la mano del equipo femenino de remo en la categoría cuatro sin timonel (-4W), compuesto por Emilia Rosas, Emily Serandour, Emilia Liewald y Camila Cofré.

Poco después, el equipo masculino de ocho con timonel (M8+), integrado por Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Martín Arcos, Benito Rosas, Ignacio Wilson, Benjamín Menjiba, Bastián López, Wiebe de Jong y Damián Araya, también logró lo más alto del podio, consolidando un total de cinco medallas solo en esta disciplina.

Team Chile en los Panamericanos Junior

Los Juegos Panamericanos Junior son un evento deportivo internacional que reúne a jóvenes atletas de América, generalmente de entre 14 y 23 años, para competir en diversas disciplinas.

Son organizados por Panam Sports (la Organización Deportiva Panamericana), y su objetivo principal es fomentar el desarrollo de talentos deportivos en etapas tempranas, sirviendo como una plataforma de proyección hacia competencias mayores, como los Juegos Panamericanos adultos o incluso los Juegos Olímpicos.

Particularmente, Chile es uno de los países con mayor presencia, con 281 deportistas compitiendo en 27 disciplinas

Medallas de oro para Chile

¡ORO Y BRONCE! 😎🔫🥇🥉



Los tiradores Diego Parra y José Aguilera la ROMPIERON en la Pistola de Aire 10 Metros, tras conseguir 🥇 y 🥉, respectivamente.



Diego se subió a lo más alto del podio en una infartante definición contra Brasil 🇧🇷.



Con estas preseas, el Team Chile 🇨🇱… pic.twitter.com/jzoc64etrp — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 10, 2025

¡EEEENOOORMEEEES! 🥇💪🚣🏽



El ocho con timonel formado por Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Martín Arcos, Benito Rosas, Ignacio Wilson, Benjamín Menjiba, Bastián López, Wiebe de Jong y Damián Araya 🇨🇱 capturó el TERCER ORO 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 en Asunción 🇵🇾, tras mandarse una… pic.twitter.com/pz0dxVGclF — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 10, 2025