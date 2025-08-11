El Team Chile logra su sexto oro y se consolida como la gran potencia en remo en los Panamericanos Junior 2025

El remo vuelve a darle una alegría a Chile, sumando un nuevo oro en la disciplina que le permite posicionarse en el segundo lugar del medallero de Asunción 2025.

El Team Chile continúa a paso firme en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde se vuelve a ratificar el liderazgo del equipo en la disciplina del remo.

La escuadra nacional obtuvo su sexta medalla de oro en el certamen, gracias al gran desempeño del bote cuatro sin timonel, compuesto por Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiba y Bastián López.

Los deportistas brillaron este lunes y se impusieron en la regata de principio a fin, terminando la carrera en un tiempo de 6:19.29. Detrás de ellos se ubicaron Argentina, con 6:22.91, y Brasil con 6:32.41.

Con este triunfo, el Team Chile logró su sexta medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior, donde el remo ha posicionado al país en seis podios, con cuatro preseas doradas y dos de plata (en el mismo número de finales).

Pero eso no es todo, ya que en el doble par remos cortos femenino, Felipa Rosas y Antonia Leiwald registraron un tiempo de 7:28.66 en el repechaje, avanzando a la final.

De esta manera, Rosas y Leiwald irán por nuevas medallas para la delegación chilena este martes 12 de agosto, consolidando a nuestro país como una gran potencia continental en este deporte.

De momento, el Team Chile se ubica en el segundo lugar del medallero (detrás de Brasil) con seis oros, tres platas y tres bronces.