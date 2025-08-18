El millonario premio de consuelo que recibió Joaquín Niemann por ser subcampeón del LIV Golf 2025

Tras quedar a un paso de la gloria máxima y perder 18 millones de dólares, el golfista chileno de igual forma embolsó un gran suma de dinero que incrementa significativamente las estratosféricas cifras que acumuló este año.

Joaquín Niemann quedó ad portas de conseguir el título general en el LIV Golf, luego de que Jon Rahm lo superara en la ronda final en el último torneo de la temporada.

Bajo este contexto, el golfista chileno también perdió un jugoso premio de 18 millones de dólares, pese a que levantó cinco trofeos este año, contra ninguno del español, que finalmente se quedó con el cetro del mejor jugador del año.

Sin embargo, no todo es malo para Joaquín Niemann, ya que también logró un estratosférico premio de consuelo.

El millonario premio que embolsó Joaquín Niemann por quedar segundo en la general del LIV Golf 2025

Por quedar en el segundo puesto de la tabla general del LIV Golf, el deportista de Talagante embolsó un monto de 8 millones de dólares, cuya cifra le permite aumentar significativamente las ganancias de este 2025.

Por imponerse en los torneos de Adelaida, Singapur, Ciudad de México, Virginia y Gran Bretaña, el nacional logró un premio económico que asciende a los US $21 millones.

En el reciente certamen jugado en Indianápolis, recibió una suma de 756.250 dólares por terminar siendo T4, lo cual se agrega a los otros 750 mil dólares por título de equipos que obtuvo Torque GC.

En total, en la presente temporada Joaquín Niemann ganó una suma de US $30.954.012 por su brillante desempeño en LIV Golf 2025.

Considerando lo anterior, fue el segundo golfista con la bolsa de premios más grandes, ya que solo fue superado por Rahm, que a pesar de no alzar títulos, superó los 31 millones de dólares gracias a los 18 millones que recibió ayer.

“Es una lástima, es algo que va a costar digerir, pero es lo que me tocó. Siento que esto me va a dar la motivación interna para trabajar aún más duro con el fin de ponerme en la misma situación el próximo año”, expresó el golfista nacional.