La dura realidad que enfrentan los tenistas chilenos previo al US Open: hace más de dos años que no ocurría algo así

Tabilo y Jarry disputarán el cuadro principal, mientras que Garin y Tabilo juegan la qualy del US Open esta semana.

Los tenistas chilenos llegan en un complejo momento al US Open, lo cual quedó graficado en la última actualización del ranking ATP, donde ningún jugador nacional integra el top 100.

Tras un corto paso por el Masters de Cincinnati, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo buscaban sacarse las balas en el ATP 250 de Winston Salem. Sin embargo, nuevamente sufrieron una eliminación tempranera. El nieto de Jaime Fillol cayó en primera ronda en sets corridos, mientras que el nacido en Canadá sucumbió ante el 633° del mundo en la ronda clasificatoria.

A nivel Challenger las cosas tampoco han ido muy bien, ya que en Cancún Tabilo no pudo superar la segunda ronda, mientras que Tomás Barrios en Barranquilla alcanzó los cuartos de final.

En qué puestos están los tenistas chilenos en el ranking ATP previo al US Open

Previo al último Grand Slam del año, Nicolás Jarry sigue siendo el número uno de Chile en el ranking ATP, ubicándose en el casillero 103° tras caer tres puestos.

Más abajo está Alejandro Tabilo (126°), quien sufrió una caída de 23 lugares en comparación con la última actualización. Por su parte, Cristian Garin bajó seis casilleros y se ubicó 127°, mientras que Tomás Barrios está 135° al caer cuatro posiciones.

De esta forma, el tenis nacional se quedó sin un representante en el top 100 de la clasificación mundial, algo que no sucedía desde febrero de 2023.

En este contexto, los chilenos se preparan para afrontar el último gran desafío de la temporada: el US Open.

Luego de ser eliminados de forma temprana en Winston Salem, las dos primeras raquetas nacionales no jugarán ningún torneo esta semana, por lo que ponen el foco en el cuadro principal del Major estadounidense.

En tanto, Cristian Garin y Tomás Barrios disputarán la qualy del US Open. En la primera ronda el Tanque se enfrenta al japonés Yosuke Watanuki (148°), mientras que el chillanejo hará lo propio frente al libanés Benjamín Hassan (196°).