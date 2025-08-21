La identidad y el estado de los 19 hinchas de la U heridos en Argentina

Los chilenos fueron trasladados a distintos centros asistenciales desde donde entregaron un reporte de sus estados.

Durante la madrugada de este jueves se dio a conocer la identidad de los 19 hinchas de la Universidad de Chile que terminaron heridos tras los incidentes ocurridos durante el partido con Independiente por la Copa Sudamericana.

De momento, el que se encuentra en un delicado estado es el chileno que se lanzó de las graderías del Estadio Libertadores de América. Según el accionista mayoritario de Azul Azul, Michael Clark, está intubado y tuvo que someterse a una cirugía, manteniéndose en riesgo vital.

Los hinchas heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales, desde donde entregaron además de la identidad, el estado en el que se encuentran.

Identidad y estado de hinchas de la U heridos

Hospital Fiorito de Avellaneda

Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.

Jaime Mora, cirugía por fractura.

Pablo Mora, politraumatismo.

Brayan Martínez, apuñalado.

Ignacio Castro, sutura en la cabeza.

Diego Trujillo, politraumatismo.

Sebastián Aliste, politraumatismo.

Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu, politraumatismo.

Carlos Mesa, politraumatismo.

Román Silva, politraumatismo.

Victoria Neira, politraumatismo.

Hospital Wilde

Joaquín Vaina, politraumatismo.

Rubén Torres, politraumatismo.

José Acuiada, politraumatismo.

Patricio Valenzuela, politraumatismo.

Hospital Presidente Perón

Andrés Villalobos, traumatismo de cráneo (en observación).

Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo

Renato Urbina, traumatismo de cráneo.