¿Supercopa nuevamente en suspenso? la férrea oposición del alcalde de Independencia al uso del Estadio Santa Laura

“No están dadas las condiciones de seguridad para llevar a cabo este encuentro”, es parte de lo que declaró Agustín Iglesias.

Esta semana la ANFP dio a conocer que el Estadio Santa Laura será la sede de la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile, cuyo encuentro se programó para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas.

Bajo este contexto, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, manifestó su rechazo a dicha decisión, haciendo alusión a que se trata de un partido de alto riesgo.

“Como alcalde de esta comuna solicito al Gobierno que no se autorice este evento en Independencia, del mismo modo en que otras ciudades ya lo rechazaron. Si no se recibe este partido en distintos lugares es porque sus complejidades son altas”, expresó el jefe comunal, en referencia a Concepción, Temuco y La Florida, donde finalmente no se pudo llevar a cabo el evento.

Alcalde de Independencia se opone a la realización de la Supercopa en el Estadio Santa Laura

Siguiendo en esa línea, Iglesias agregó: “Esta decisión no pasa por nosotros, pero frente a la violencia que se ha visto en los estadios, el Gobierno no tiene capacidad de garantizar que este partido se realice en tranquilidad. Lo manifestaremos mediante oficios y en reuniones técnicas: si ocurre algún hecho de violencia en el Santa Laura, los responsables serán la ANFP y el Gobierno”.

En este marco, la autoridad enfatizó en que si bien las municipalidades quedan fuera de la toma de decisiones, son ellas las que deben asumir los costos. “Los alcaldes jugamos de visita cuando se trata de eventos masivos en nuestras comunas. Ya lo hemos dicho con claridad: el Santa Laura no está capacitado para recibir un partido de esta envergadura”, expresó.

“Se trata de una final con público de ambos clubes, en un estadio que no cuenta con condiciones para separar a las barras, en un contexto especialmente complejo”, complementó.

“En los alrededores del estadio se concentran las barras, existe solo una salida de Metro en un barrio residencial y, además, ese día se instalan ferias libres. Es un escenario complejo y no están dadas las condiciones de seguridad para llevar a cabo este encuentro”, cerró el alcalde de Independencia con respecto a la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile en el Santa Laura.