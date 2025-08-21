¿Podrían quedar ambos eliminados? las sanciones que arriesgan U de Chile e Independiente y lo que dice el reglamento

La revancha de los octavos de Sudamericana terminó abruptamente por enfrentamientos de las hinchadas de la U e Independiente, situación que desencadenó que Conmebol diera el partido por “cancelado”.

El duelo entre Independiente y la U de Chile por la revancha de los octavos de la Copa Sudamericana terminó en escándalo tras los serios enfrentamientos de barristas en el sector visitante del Estadio Libertadores de América.

Cuando el partido estaba 1-1, árbitro Gustavo Tejera detuvo las acciones producto de los incidentes que se estaban registrando, los cuales desencadenaron en que la Conmebol tomara la determinación de dar el encuentro por cancelado.

“Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”, expuso el ente rector del fútbol sudamericano a través de un comunicado.

A lo que agregó: “Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”.

¿Qué dice el reglamento de Conmebol? Las sanciones que arriesgarían Independiente y U de Chile

Las sanciones que establece el reglamento de Conmebol es lapidario cuando se trata de violencia en los estadios, los cuales van desde una advertencia con multa económica hasta el cierre del estadio.

Estos son los castigos que señalan el artículo 18 y 19 del reglamento:

a) Advertencia.

b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.

c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).

d) Anulación del resultado de un partido.

e) Repetición de un partido.

f) Deducción de puntos.

g) Determinación del resultado de un partido.

h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.

i) Cierre total o parcial del estadio.

j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.

k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.

l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.

m) Retirada de un título o premio.

n) Retirada de licencia.

o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.

Sumado a ello, se indica que el club culpable de los incidentes se podría dar por perdedor.

“Sin perjuicio de otras sanciones que se pudieran imponer, cualquier equipo por cuya responsabilidad se determine el resultado de un partido, se considerará como perdedor de ese encuentro por 3-0. Si el resultado real fuese menos favorable para el club o asociación responsable, ese resultado se mantendrá”, expone artículo 19.

Teniendo en cuenta que Conmebol dio el partido por “cancelado”, este no se volverá a reanudar, por lo que el resultado se definirá por secretaría tras una investigación.

Adelantan posible sanción a Independiente

Dependiendo lo que arroje la indagatoria, se determinará la culpabilidad que tengan los clubes, y en este caso, es probable que ambos equipos sean descalificados de la Copa Sudamericana.

Con respecto a lo anterior, desde Argentina adelantan que “Conmebol expulsaría a Independiente de la Sudamericana y lo sancionaría para jugar sin publico en próxima competencia. Sobre U de Chile hay controversia porque iba ganando la serie y no tiene responsabilidad como club organizador. Veremos si sigue jugando o no”, según informó el periodista de TN Pablo Gravellone.

Esto, considerando que la responsabilidad de la seguridad recae sobre el club organizador, que en este caso, es el Rojo de Avellaneda.

Mientras se define esto, en el ámbito deportivo Alianza Lima de Perú espera en cuartos de final de la Sudamericana tras dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador en octavos.

Independiente rompió protocolo de seguridad

Por otro lado, Independiente de Avellaneda dejó sin seguridad al plantel de Universidad de Chile, puesto que no contaron con escolta policial en su trayecto desde el hotel hasta el aeropuerto durante esta mañana.

Lo anterior, incumple el artículo 19 letras s, t y v del Reglamento de Seguridad de Conmebol 2025, y tal como lo señala el artículo 3, el cuadro argentino también arriesga sanciones disciplinarias.