Coquimbo Unido no cede y estira su ventaja en el liderato: así quedó la tabla de posiciones del fútbol chileno tras la fecha 21

Coquimbo Unido encadenó su noveno triunfo consecutivo y le sacó 12 puntos de ventaja a La U, que tiene un partido menos.

Este fin de semana se disputó la fecha 21 de la Liga de Primera del fútbol chileno, donde Coquimbo Unido sigue firme en el liderato de la tabla de posiciones y se prueba la corona a nueve jornadas para el final.

La fecha inició el viernes con el empate sin goles entre Colo Colo y Palestino en La Cisterna, cuyo encuentro marcó el debut de la dupla interina del Cacique compuesta por Hugo González y Luis Pérez.

Más tarde, en un verdadero partidazo Deportes Limache consiguió la igualdad ante O’Higgins en Quillota gracias a un agónico gol de Misael Llantén a los 90+6.

Durante el sábado Cobresal venció por la cuenta mínima a Unión La Calera, cuyo resultado le permite meterse en zona de copas internacionales, mientras que Coquimbo Unido encadenó su noveno triunfo consecutivo tras vencer a Audax Italiano y alcanzó los 50 puntos.

De esta manera Los Piratas siguen alejándose en la punta, sacándole 12 unidades de diferencia a la U de Chile (que tiene un partido menos) y 13 a Audax, que se mantiene en la tercera posición.

La fecha 21 de la Liga de Primera también fue marcada por el estreno del Claro Arena, donde la U Católica superó por 2-0 a Unión Española, que no levanta cabeza y continúa en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones.

En la jornada dominical, Huachipato se acercó a la zona de copas internacionales al imponerse sobre Deportes La Serena, al igual que Ñublense, que hizo lo propio con Deportes Iquique, que sigue hundiéndose en el fondo.

Los resultados de la fecha 21 de la Liga de Primera y cómo quedó la tabla de posiciones del fútbol chileno

Revisa todos los resultados de la fecha 21 en la Liga de Primera del fútbol chileno 2025: