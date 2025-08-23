VIDEO – Fernando Zampedri hace historia y marca el primer gol en el nuevo Claro Arena de la UC

El goleador histórico de los cruzados abrió la cuenta frente a la Unión Española.

Una noche especial vive Universidad Católica y sus hinchas. Y es que a tres años desde el comienzo de la remodelación, esta noche de sábado se estrenó el nuevo Claro Arena, nuevo estadio de los cruzados.

Y nadie más que Fernando Zampedri, goleador histórico de la UC, podía ser quien estrenara las redes.

Fue en el minuto 31’ del primer tiempo que el goleador de los cruzados marcó el primer gol del partido frente a la Unión Española, clásico rival de los avecindados de San Carlos.

Tras un certero tiro de esquina, el capitán de los cruzados conectó de cabeza venciendo a Martín Parra, arquero de la U. Española, abriendo el marcador y desatando el festejo de los cruzados.

Zampedri, que dio muestras de dolor al inicio del partido, sigue extendiendo su récord goleador en la UC luego de superar a Rodrigo Barrera en junio de este año.

En el segundo tiempo el goleador salió reemplazado debido a molestas físicas.

