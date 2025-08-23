Secciones
Revista D Newsletters
Deportes

VIDEO – Fernando Zampedri hace historia y marca el primer gol en el nuevo Claro Arena de la UC

El goleador histórico de los cruzados abrió la cuenta frente a la Unión Española.

Daniel Lillo
Daniel Lillo

Una noche especial vive Universidad Católica y sus hinchas. Y es que a tres años desde el comienzo de la remodelación, esta noche de sábado se estrenó el nuevo Claro Arena, nuevo estadio de los cruzados. 

Y nadie más que Fernando Zampedri, goleador histórico de la UC, podía ser quien estrenara las redes. 

Fue en el minuto 31’ del primer tiempo que el goleador de los cruzados marcó el primer gol del partido frente a la Unión Española, clásico rival de los avecindados de San Carlos. 

Tras un certero tiro de esquina, el capitán de los cruzados conectó de cabeza venciendo a Martín Parra, arquero de la U. Española, abriendo el marcador y desatando el festejo de los cruzados. 

Zampedri, que dio muestras de dolor al inicio del partido, sigue extendiendo su récord goleador en la UC luego de superar a Rodrigo Barrera en junio de este año. 

En el segundo tiempo el goleador salió reemplazado debido a molestas físicas.

Revisa acá el momento del gol:

Notas relacionadas

Apostar hasta perderlo todo
Opinión

Apostar hasta perderlo todo

En la Asociación de Jugadores en Terapia, fundada en 2009, han visto cómo el perfil de quienes buscan ayuda cambió radicalmente. Antes, la mayoría eran mujeres mayores de 50 años; hoy, el 30% son menores de 25. Se repite la misma ruta: endeudarse con familiares, amigos o prestamistas informales.

{title} Paula Comandari
Populismo versus moderadismo
Opinión

Populismo versus moderadismo

Los moderados parecen atrapados en una confusión absurda: creen que la mesura y el sentido de urgencia son excluyentes. El deseable gradualismo se transforma en obstáculo cuando una reforma tarda una década en concretarse. La gente privilegia hoy la acción y la concreción.

{title} Matías Del Río
Con ustedes, el Rey Fréderic
Gastronomía

Con ustedes, el Rey Fréderic

Frédéric Le Baux, francés, de formación jesuita, es el dueño y administrador del exitoso restaurante Baco, ubicado en Providencia. Un lugar muy valorado transversalmente -el preferido de nuestro mundo político- y que por algo siempre está lleno. En esta conversación cuenta sus planes para celebrar los 20 años del local y ahonda en su filosofía de vida, la que le ha impregnado a un recinto que establece normas claras de educación y una revolución hasta ahora poco imitada: evitar la propina.

Jimena Villegas Berrios
Carlos Larraín:
Política

Carlos Larraín: "Se acabó el baile de máscaras"

Sin guardarse nada, el ex presidente de RN explica por qué decidió apoyar a José Antonio Kast y no a Evelyn Matthei. “Él es un hombre tranquilo, previsible”, dice. En cambio, en ella ve a la continuadora del legado de los gobiernos de Sebastián Piñera, que le dejaron un mal sabor. Por otro lado, celebra la candidatura de Jeanette Jara. “Estoy feliz que sea candidata. No hay mayor disimulo”.

Claudia Alamo