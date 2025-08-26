El episodio que involucra a Marcelo Díaz y que desató la burla de hinchas de la U contra Independiente: denuncia alerta a los Azules

El informe sobre los violentos hechos que se registraron en el duelo de Sudamericana también consideró otras situaciones confusas. Una de ellas tiene que ver con un presunto acto de racismo, por lo que Díaz salió a aclarar dicha polémica haciendo mención a un especial episodio que protagonizó contra el Rojo.

A casi una semana de la barbarie que ocurrió en Avellaneda producto de los enfrentamientos entre los barristas de Independiente y la U de Chile, continúan saliendo a la luz nuevos antecedentes, los cuales están siendo revisados por Conmebol para definir las sanciones correspondientes a ambos equipos.

El informe de los comisarios del encuentro de Copa Sudamericana detalla diferentes situaciones, que se suman a los hechos de violencia entre ambas hinchas y a la inacción policial.

En este sentido, se adjuntó un presunto acto de racismo por parte de los hinchas de la U de Chile, el cual podría acarrear una millonaria multa al conjunto estudiantil.

“Un aficionado del Club Universidad de Chile, ubicado en la Tribuna Sur Alta del estadio Libertadores de América (…), realizó gestos racistas en contra de los aficionados del equipo local (Independiente), haciendo movimientos que imitaban a un simio (mono) y sosteniendo una banana en la mano“, denuncia el documento que llegó a manos de la Unidad Disciplinaria de Conmebol.

Este punto enciente la preocupación de Azul Azul, ya que en la presente temporada ya fueron sancionados por este tema. Hace dos meses la Conmebol los castigó con una multa de US$ 105 mil por los gestos racistas de un fanático durante el duelo contra Botafogo en Brasil.

De hecho, en aquella ocasión el ente rector les advirtió que si llegase a repetirse un acto similar se aplicaría el artículo 27 del Código Disciplinario, el cual hace alusión a la reincidencia, y por tanto, las consecuencias serían aún mayores que el castigo inicial.

U de Chile se defiende apuntando a recordado episodio que protagonizó Marcelo Díaz ante Independiente

Frente a esto, la Universidad de Chile señala que dicho acto no tiene que ver con racismo, sino que está relacionado con un hecho que protagonizó Carepato cuando era futbolista de Racing de Avellaneda.

La historia data de febrero de 2020, cuando la Academia disputó el clásico con el Rojo. En aquel encuentro, Díaz fue la figura y anotó el gol de la victoria cuando estaban con nueve jugadores.

El duelo también quedó marcado por un gesto que realizó Chelo, quien luego de que un plátano cayera a la cancha, comenzó a comerse la fruta mientras pateaba un tiro libre.

Considerando lo anterior, desde Azul Azul creen que esto tiene que ver con una burla por ese increíble clásico que perdió el Rey de Copas, aunque también hay que tener en cuenta que el informe detalla que el hincha también hacía “movimientos que imitaban a un simio”.

Con respecto a esta denuncia, Marcelo Díaz comentó en conferencia de prensa que “creo que me va a tocar hablar y aclarar ese tema, que tiene que ver conmigo, no con el club. Tiene que ver con algo que sucedió en el clásico de Avellaneda. Me comí una banana en pleno partido y de ahí viene esa cargada con los hinchas de Independiente, no por un acto de racismo. Ese día les ganamos con nueve. Es el clásico de la banana, de racismo no hay absolutamente nada”.