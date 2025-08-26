Presidente de Independiente cambia su discurso contra la U y culpa a sus propios barristas: “Esa gente nos jodió”

Por otro lado, Néstor Grindetti se defendió de los cuestionamientos por su viaje a la sede Conmebol que realizó solo horas después del horror en Avellaneda.

Los serios incidentes que obligaron a Conmebol a tomar la decisión de “cancelar” la revancha entre Independiente de Avellaneda y U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, siguen dando de qué hablar mientras se está a la espera de que se resuelva qué equipo avanzará a la siguiente fase.

En este contexto, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, volvió a abordar los violentos hechos que se registraron en el Estadio Libertadores de América y retrocedió en su discurso en el que desligaba a su barra de la responsabilidad.

En conversación con Naviso Gol TV el timonel del conjunto trasandino también responsabilizó a sus hinchas, reconociendo que “no perdamos de vista que esa gente que se dice hincha de Independiente es la que nos jodió“.

A lo que agregó: “Si no habrían hecho eso estaría muy claro, porque pasan todas las imágenes de esos momentos, que son realmente dramáticas, donde hay 50 vándalos haciendo quilombo y no se ve las imágenes del principio de los chilenos tirando inodoros para abajo”.

Tras ello, Grindetti expresó que “la dimensión del daño que ha hecho esta gente es tremendo. Por eso que, cuando digo, dolor por lo que le pasó a mucha gente que está lastimada, pero desde dentro tengo mucha bronca”.

“Por estos 50 tipos tenemos que dar todas las explicaciones. Repudio eso, los vamos a encontrar. Daremos toda la información y que la justicia haga lo que tenga que hacer. Los vamos a rajar del club“, añadió el presidente de Independiente de Avellaneda.

Presidente de Independiente explicó el fugaz viaje que realizó a la sede de Conmebol

Por otro lado, Grindetti detalló las razones de su viaje a la sede de Conmebol, el cual materializó solo horas después de la barbarie en el estadio.

“Cuando ese dolor tiene origen en lo que tiene, y lo siente como uno lo siente, lo deportivo siempre queda a un costado. Ahora, también tengo una responsabilidad como presidente, encargarme de la cuestión deportiva“, dijo.

Considerando lo anterior, justificó su accionar señalando que “si yo no hago nada, si yo no me caliento, si yo no viajo, si no vamos, no yo solo, sino a la comisión directiva, no hacemos todo esto, Independiente se queda fuera de la copa“.

“Y si Independiente queda fuera de la copa, después nos van a criticar, porque Independiente quedó fuera de la copa. Entonces, desde afuera las cosas a veces se ven mucho más fáciles de lo que son. Así que, simplemente contestar eso, sin enojo, sin nada”, cerró el mandamás del Rojo.