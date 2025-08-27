Presidente de Independiente apunta duramente contra dirigencia de U de Chile: “Su accionar es cómplice y vergonzoso”

Néstor Grindetti realizó una conferencia de prensa para emitir los descargos del club ante Conmebol, donde nuevamente culpó a los hinchas de la U de la violencia que se desató en el estadio.

Este miércoles el presidente de Independiente de Avellaneda emitió un duro descargo en contra de la U de Chile producto de la violencia que se vivió en el Estadio Libertadores de América en el marco de la Copa Sudamericana.

El timonel del Rojo, Néstor Grindetti, nuevamente responsabilizó a los hinchas de la U de la cancelación del partido y apuntó duramente contra Azul Azul.

Bajo este contexto, el mandamás del club argentino comenzó diciendo que “Independiente no fue responsable, fue víctima de ataques violentos, premeditados e intencionados por parte de delincuentes que vinieron con el objetivo de generar incidentes. Reconocemos que el reglamento de Conmebol asigna al club organizador del evento, pero eso no significa que hayamos sido responsables de los eventos de violencia”.

Néstor Grindetti acusó plan de “violencia premeditado”

Considerando lo anterior, recalcó que “el partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante” y defendió las medidas de seguridad que implementaron, señalando que “hubo 650 efectivos policiales, 150 agentes de seguridad privada y 14 funcionarios de Aprevide”.

“Los hechos de violencia comenzaron antes del inicio del partido. Apenas ingresada al estadio, la parcialidad de Universidad de Chile inició una acción organizada y deliberada, destruyeron las cámaras de seguridad para no ser identificados, provocaron incendios y vandalizaron partes para usar como proyectiles. Durante cuatro horas arrojaron objetos de manera ininterrumpida a la tribuna Pavoni baja y Garganta. Ingresaron bombas de estruendo y armas blancas, lo que demuestra que se trató de un plan de violencia premeditado para generar caos y la suspensión del partido”, expuso.

A lo que agregó: “Sólo después de la cancelación del partido y de la evacuación de la tribuna visitante se produjeron hechos de violencia protagonizados por un grupo de delincuentes disfrazados por hinchas de nuestro club. Los condenamos enérgicamente y vamos a exigir que esas personas no pisen nunca más una cancha de fútbol”.

Presidente de Independiente cargó duramente contra dirigentes de U de Chile

Tras ello, Grindetti se refirió a Michael Clark y compañía: “No podemos decir lo mismo de la Universidad de Chile y sus dirigentes. Su accionar es cómplice y vergonzoso, en lugar de repudiar lo que hicieron sus hinchas eligieron encubrirlos y repudiar a otros”.

“Desde el primer minuto buscaron distorsionar la realidad diciendo que los únicos violentos fueron los argentinos, cuando todos saben que la agresión comenzó con su parcialidad, la misma que ya viene sembrando violencia en los últimos partidos, lo digo con indignación. A diferencia de la Universidad de Chile, decimos que no hay lugar para la violencia”, aseguró el dirigente.

Para cerrar, enumeró los cuatro puntos clave del descargo del club previo a la resolución de Conmebol: “La violencia se originó en la parcialidad visitante antes del inicio del encuentro, nuestro club siguió todas las recomendaciones de seguridad, aportamos todas las pruebas y la cancelación del encuentro se debió a lo provocado por ellos“.