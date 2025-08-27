Fiscalía desmiente presunto abuso de hinchas de la U a trabajadora de Independiente y manifiesta molestia contra el club de Avellaneda

El fiscal de la causa negó la existencia de la algunas denuncias difundidas por la prensa argentina y manifestó su enojo contra el club por entregar información poco prolija.

A una semana del horror en Avellaneda, las autoridades argentinas continúan investigando los hechos que se registraron en el Estadio Libertadores de América en el marco del duelo entre Independiente y U de Chile por los octavos de Copa Sudamericana.

Bajo este contexto, una de las primeras acusaciones en contra de los hinchas de Universidad de Chile en redes sociales tenían que ver sobre un presunto abuso sexual en contra de una trabajadora del Rojo de Avellaneda, situación que tuvo una amplia difusión por parte de la prensa trasandina.

Sin embargo, el fiscal de la causa, Mariano Zitto, desestimó este episodio. “Yo formé una causa por separado en relación a estos trascendidos de redes sociales y de medios de comunicación, pero no tengo ninguna persona que haya venido a declarar que le pasó eso e, incluso, le estoy pidiendo a Independiente que me individualice esta persona. Y hoy le hice saber eso al presidente Grindetti de Independiente, si tiene algún dato, y él dijo que no era de su conocimiento”, partió diciendo en conversación con TyC Sports.

Por otro lado, el persecutor se refirió al comunicado de Independiente en el que afirman que identificaron a 25 hinchas que protagonizaron actos violentos contra los fanáticos azules.

La molestia de la fiscalía argentina con Independiente en medio de investigación por violencia contra hincha de la U de Chile

“El día de ayer yo me reuní con las autoridades policiales con todo lo que es identificación de personas, en colaboración directa con APreViDe, y recién terminaron de materializar esa información por escrito ayer martes, después de pasadas las 20 horas. Hoy terminamos de analizar los expedientes y efectuar los requerimientos al juzgado de garantías que corresponde. No voy a adelantar cuántos por obvias razones”, detalló Zitto.

A lo que añadió: “En realidad, el club se apresuró al comunicar esa situación. Nosotros no recibimos del club los datos de los hinchas expulsados o qué vinculación tendrían. En lo demás, las autoridades policiales, en función de eso que se informó, trabajaron en esa individualizaciones”.

Sumado a ello, el fiscal argentino manifestó su molestia con el Rojo: “Ese es mi enojo en cierto punto, porque antes de que la información llegue a la fiscalía es que Independiente sacó ese comunicado“.

“En función de esos 25 individuos que marcaron y fueron señalados en distintos casos, uno tiene que hacer el análisis probatorio de qué es lo que tengo como prueba, cuál es el análisis de las imágenes, cómo me lo relacionan con esos nombres y llegamos a esta lista final que, por ahora la manejo en reserva. Nuestra lista es menor que la de Independiente“, sostuvo Mariano Zitto.