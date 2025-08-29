“Con hinchas amenazándolo”: Gustavo Álvarez detalló los momentos de terror que vivió su hijo en Avellaneda

El entrenador de la U de Chile realizó un dramático relato sobre el horror que vivió su hijo de nueve años en medio de la barbarie.

Este viernes el entrenador de la U de Chile, Gustavo Álvarez, se refirió por primera vez a los violentos incidentes que se registraron en el duelo ante Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana, donde relató el momento de terror que vivió su hijo de nueve años.

En este contexto, comenzó expresando su solidaridad con los hinchas azules, declarando que “quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Universidad de Chile. No solo a los que estuvieron en la tribuna alta, sino a sus familiares y seres queridos, que deben hacer sentido toda la impotencia que sentimos los que estuvimos en esa cancha”.

Tras ello, el DT argentino se sinceró sobre el complejo momento familiar que vivió durante la tragedia que se registró en el Estadio Libertadores de América. “Lo de esa noche lo sintetizo en una palabra, que es locura. No tiene explicación racional. Tengo un hijo de nueve años que estuvo encerrado una hora y media en un palco, con hinchas del otro equipo amenazándolo. Cuando lo vuelvo a ver, cerca de la una o dos de la mañana, me hizo dos o tres preguntas que no tuve respuesta. Fíjese lo difícil que es reenfocarse. Te hace replantearte todo a nosotros como adultos en la sociedad en la que vivimos”, narró.

En esa línea, explicó que “por ese motivo pedimos suspender el partido del domingo con Everton. Me parece que había dos factores; el primero era el emocional postrauma y el segundo, por respeto. Teníamos hinchas que estaban desaparecidos“.

A lo que agregó: “Fue un momento doloroso, donde sentí un gran desprecio por la vida, por el prójimo y odio infundado. El fútbol no es lugar para estas cuestiones. Gracias a Dios no lamentamos fallecimientos, pero no deja de ser muy doloroso y nos obliga a replantearnos muchas cosas”.

El agradecimiento de Gustavo Álvarez a Colo Colo previo al Superclásico

Por otro lado, el técnico de Universidad de Chile manifestó su agradecimiento por la solidaridad que recibieron tras los desmanes que se registraron en Avellaneda, haciendo mención a su próximo rival en el Campeonato Nacional.

“Empezando por la ANFP y jugadores. No vi mucho, no todo, pero vi públicos. Como Everton, que accedió a no jugar. A Colo Colo hago especial mención y agradecimiento. Me parece que la competitividad deportiva es una cosa y el odio infundado entre nacionalidades o hinchadas no tiene sentido”, sostuvo.

Con respecto a la importancia del duelo de este domingo ante el Cacique, Gustavo Álvarez afirmó que “todos los partidos valen tres puntos, pero a medida que avanza el campeonato, la relevancia es mayor. Este partido tiene doble importancia, porque es un clásico y hay que acortar la distancia con el líder”.