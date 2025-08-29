El nuevo video que hunde a Independiente contra U de Chile previo al fallo de Conmebol

Un nuevo registro podría beneficiar a la U de Chile, donde se evidencia a la parcialidad de Independiente protagonizando actos que también llevaron a la suspensión del partido.

Un nuevo video ha salido a la luz sobre los desmanes que ocurrieron en la Copa Sudamericana, el cual complica a Independiente de Avellaneda de cara a la resolución que tomará Conmebol tras la cancelación del partido contra la U de Chile.

Si bien ambos clubes entregaron sus defensas ante Conmebol el miércoles, continúan apareciendo registros que ponen en tela de juicio el principal argumento del Rojo para pedir los puntos.

En dicho video se aprecia una invasión a la cancha por parte de los hinchas del club trasandino, lo cual puede ser un agravante dentro de su defensa por la suspensión del encuentro.

Esto, la Universidad Chile lo contempló entre los argumentos que entregó sobre los hechos que llevaron a detener el duelo cuando se jugaban los primeros minutos del segundo tiempo.

El video que complica a Independiente de Avellaneda previo a resolución por incidentes ante U de Chile

El principal argumento que ha expuesto Independiente de Avellaneda en su defensa hace alusión a que la responsabilidad de la suspensión del partido recae netamente en los hinchas azules, señalando que solo una vez que se toma esta determinación, los fanáticos argentinos comienzan a generar caos.

Sin embargo, antes de ello se ve a hinchas argentinos pasándose a la cancha del Libertadores de América, que si bien uno de ellos es detenido por los guardias, también se evidencia gran alboroto y cruce de palabras con uno de los jugadores.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Unidad Disciplinaria de Conmebol deberá analizarlos detalladamente para definir qué equipo se instalará en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde espera Alianza Lima.