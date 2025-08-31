VIDEO – Ben Brereton tiene nuevo club en Inglaterra: “Es un gran paso para mi carrera”

A un día de que cierre el mercado de pases en Europa, el delantero chileno fue oficializado en su nuevo club, donde buscará su renacer futbolístico.

A un día de que cierre el libro de pases, se dio a conocer una gran noticia para el futbolista chileno Ben Brereton Díaz: firmó por su nuevo club.

Tras no poder consolidarse en los equipos que ha defendido en el último período, este domingo fue anunciado como nuevo jugador del Derby County, club que milita en la EFL Championship de Inglaterra.

Ben Breteron defenderá al conjunto de la segunda división de Inglaterra por toda la temporada tras llegar en calidad de préstamo desde el Southampton, cuyo conjunto no lo tenía en los planes para este 2025/26.

La presentación de Ben Brereton en su nuevo club

Cabe recordar que en la última campaña solo jugó la primera mitad en la Premier League con el Southampton, donde tuvo un rendimiento irregular y no se pudo consolidar. Tras ello, cerró dicha temporada en Sheffield United como cedido, donde tampoco pudo mostrar un buen nivel.

Tras su presentación como refuerzo del Derby County, Ben Brereton expresó: “Estoy muy contento de venir a este equipo. No dudé en venir aquí, quiero jugar muchos partidos, es un gran paso para mi carrera”.

Con esta gran noticia, el delantero se alista para defender a la Selección Chilena en la última doble fecha de Eliminatorias, luego de que Nicolás Córdova lo considerara para enfrentar a Brasil y Uruguay en septiembre.