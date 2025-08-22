Con Brereton y sin Generación Dorada: la nómina de Córdova para los duelos de Chile contra Brasil y Uruguay por Eliminatorias

Este viernes 22 de agosto, el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova, presentó la nómina de la Selección Chilena para los partidos contra Brasil y Uruguay, en el marco de la doble fecha de septiembre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.
Con La Roja ya sin opciones de clasificar a la cita planetaria que se jugará en Norteamérica, los jugadores buscarán cerrar su participación de la mejor manera posible.
Tras sus últimas derrotas ante Argentina de local y Bolivia de visitante, Chile se mantiene como colista de la tabla de posiciones con 10 puntos en 16 partidos jugados.
Nicolás Córdova presentó la nómina de Chile para el cierre de las Eliminatorias 2026
Una de las grandes novedades en la nómina de La Roja para los partidos ante Brasil y Uruguay es el regreso de Ben Brereton, quien no fue considerado por Ricardo Gareca durante la mayoría de su proceso.
Por otro lado, Córdova dejó fuera a Brayan Cortés, que venía siendo titular de la selección y citó a tres porteros que militan en el extranjero.
A su vez, no consideró a ningún jugador de la Generación Dorada, como Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Gary Medel, y llamó a dos jugadores que seguramente estarán presentes en el Mundial Sub 20 Chile 2025: Iván Román, Ian Garguez y Emiliano Ramos.
Esta es la lista completa:
Arqueros
- Lawrence Viguoroux – Swansea City (ING)
- Vicente Reyes – Peterborough United (ING)
- Thomas Gillier – Montreal (CAN)
Defensas
- Paulo Díaz – River Plate (ARG)
- Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA)
- Guillermo Maripán – Torino (ITA)
- Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)
- Gabriel Suazo – Sevilla (ESP)
- Esteban Matus – Audax Italiano
- Matías Sepúlveda – U de Chile
- Fabián Hormazábal – U de Chile
- Ian Garguez – Palestino
Mediocampistas
- Rodrigo Echeverría – León (MEX)
- Ignacio Saavedra – Sochi (RUS)
- César Pérez – Defensa y Justicia (ARG)
- Felipe Loyola – Independiente (ARG)
- Luciano Cabral – Independiente (ARG)
- Vicente Pizarro – Colo Colo
- Lucas Assadi – U de Chile
- Javier Altamirano – U de Chile
Delanteros
- Ben Brereton – Southampton (ING)
- Alexander Aravena – Gremio (BRA)
- Gonzalo Tapia – Sao Paulo (BRA)
- Bruno Barticciotto – Santos Laguna (MEX)
- Darío Osorio – Midtjylland (DIN)
- Lucas Cepeda – Colo Colo
- Emiliano Ramos – Everton
- Maximiliano Gutiérrez – Huachipato
¿Cuándo y a qué hora juega Chile por Clasificatorias 2026?
En el primer partido de esta doble fecha de Eliminatorias, Chile visitará a Brasil el jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas.
Tras ello, la Selección Chilena recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional, cuyo compromiso se jugará el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas.