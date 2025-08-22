Con Brereton y sin Generación Dorada: la nómina de Córdova para los duelos de Chile contra Brasil y Uruguay por Eliminatorias

Nicolás Córdova dio a conocer la lista de jugadores que defenderán a Chile, la cual cuenta con varias sorpresas.

Este viernes 22 de agosto, el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova, presentó la nómina de la Selección Chilena para los partidos contra Brasil y Uruguay, en el marco de la doble fecha de septiembre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Con La Roja ya sin opciones de clasificar a la cita planetaria que se jugará en Norteamérica, los jugadores buscarán cerrar su participación de la mejor manera posible.

Tras sus últimas derrotas ante Argentina de local y Bolivia de visitante, Chile se mantiene como colista de la tabla de posiciones con 10 puntos en 16 partidos jugados.

Nicolás Córdova presentó la nómina de Chile para el cierre de las Eliminatorias 2026

Una de las grandes novedades en la nómina de La Roja para los partidos ante Brasil y Uruguay es el regreso de Ben Brereton, quien no fue considerado por Ricardo Gareca durante la mayoría de su proceso.

Por otro lado, Córdova dejó fuera a Brayan Cortés, que venía siendo titular de la selección y citó a tres porteros que militan en el extranjero.

A su vez, no consideró a ningún jugador de la Generación Dorada, como Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Gary Medel, y llamó a dos jugadores que seguramente estarán presentes en el Mundial Sub 20 Chile 2025: Iván Román, Ian Garguez y Emiliano Ramos.

Esta es la lista completa:

Arqueros

Lawrence Viguoroux – Swansea City (ING)

– Swansea City (ING) Vicente Reyes – Peterborough United (ING)

– Peterborough United (ING) Thomas Gillier – Montreal (CAN)

Defensas

Paulo Díaz – River Plate (ARG)

– River Plate (ARG) Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA)

– Fortaleza (BRA) Guillermo Maripán – Torino (ITA)

– Torino (ITA) Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

– Atlético Mineiro (BRA) Gabriel Suazo – Sevilla (ESP)

– Sevilla (ESP) Esteban Matus – Audax Italiano

– Audax Italiano Matías Sepúlveda – U de Chile

– U de Chile Fabián Hormazábal – U de Chile

– U de Chile Ian Garguez – Palestino

Mediocampistas

Rodrigo Echeverría – León (MEX)

– León (MEX) Ignacio Saavedra – Sochi (RUS)

– Sochi (RUS) César Pérez – Defensa y Justicia (ARG)

– Defensa y Justicia (ARG) Felipe Loyola – Independiente (ARG)

– Independiente (ARG) Luciano Cabral – Independiente (ARG)

– Independiente (ARG) Vicente Pizarro – Colo Colo

– Colo Colo Lucas Assadi – U de Chile

– U de Chile Javier Altamirano – U de Chile

Delanteros

Ben Brereton – Southampton (ING)

– Southampton (ING) Alexander Aravena – Gremio (BRA)

– Gremio (BRA) Gonzalo Tapia – Sao Paulo (BRA)

– Sao Paulo (BRA) Bruno Barticciotto – Santos Laguna (MEX)

– Santos Laguna (MEX) Darío Osorio – Midtjylland (DIN)

– Midtjylland (DIN) Lucas Cepeda – Colo Colo

– Colo Colo Emiliano Ramos – Everton

– Everton Maximiliano Gutiérrez – Huachipato

¿Cuándo y a qué hora juega Chile por Clasificatorias 2026?

En el primer partido de esta doble fecha de Eliminatorias, Chile visitará a Brasil el jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas.

Tras ello, la Selección Chilena recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional, cuyo compromiso se jugará el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas.