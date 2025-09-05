Con Chile prácticamente clasificado: así se disputarían las Eliminatorias al Mundial 2030

Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes del próximo Mundial, por lo que FIFA ya tendría una fórmula para repartir los cupos en Sudamérica, lo cual beneficiaría a La Roja y al resto de selecciones de este lado del mundo.

Con Chile ya fuera del Mundial 2026, el equipo que ahora lidera Nicolás Córdova fija su mirada en el proceso de cara a la cita planetaria del 2030, cuyas Eliminatorias tendrán un importante cambio.

Esto, considerando que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes del próximo torneo en el marco de la conmemoración de los 100 años de la realización del primer Mundial. Tras los primeros partidos, la acción se llevará a cabo en España, Portugal y Marruecos.

Bajo este contexto, y si miramos el panorama actual, en el cual FIFA otorga seis cupos y medio a Conmebol para asistir al certamen, esto podría cambiar para la próxima edición, lo que beneficiaría de gran manera a La Roja y al resto de selecciones de Sudamérica.

El motivo por el que Chile sería beneficiado de cara al Mundial 2030

De acuerdo al periodista argentino de ESPN, Esteban Edul, el ente rector del fútbol mundial oficializará próximamente su fórmula para repartir los cupos sudamericanos para el próximo proceso mundialista.

“Argentina, Uruguay y Paraguay no jugarían la próxima eliminatoria por ser organizadores, al tener un partido cada uno, para el mundial del 2030. Esto se confirmaría mas adelante en un congreso FIFA”, comenzó diciendo el comunicador.

Por ello, prácticamente nadie del continente quedaría fuera del Mundial, puesto que el sitio Sudanalytics avisó que “quedarían sólo 7 países disputando las Eliminatorias, de los cuales 6 clasificarían directamente, y el restante a repechaje”.

Esto, se debería confirmar en el próximo congreso de la FIFA, donde hay un antecedente que siembra la ilusión, ya que en el Mundial de Brasil 2014. a pesar de que los organizadores no disputaron las Eliminatorias, de igual forma se mantuvieron los cuatro cupos y medio que se entregaban a este lado del mundo con el antiguo formato.