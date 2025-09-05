VIDEOS – Los goles con los que Lionel Messi se despidió de la Albiceleste en Argentina

En el triunfo ante Venezuela, Lionel Messi jugó su último partido en las clasificatorias sudamericanas.

El capitán de la Selección de Argentina, Lionel Messi, se despidió este jueves de su público en el Estadio Más Monumental de River con dos goles, en la victoria de la Albiceleste ante Venezuela, en la penúltima fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026.

El volante trasandino fue la figura del partido y el encargado de abrir y cerrar el marcador ante la Vinotinto. A los 38′ puso el 1-0 con un golazo tras gran jugada de Julián Álvarez, y en el minuto 80 cerró el marcador, tras el 2-0 anotado por Lautaro Martínez a los 78′.

Con sus dos anotaciones ante Venezuela, Lionel Messi llegó a los 114 goles en la Selección Argentina, casi 20 años después de debutar con la Albiceleste adulta el 9 de octubre de 2005.

Lionel Messi adelantó que sería su último partido con la selección en Argentina

Antes del partido de este jueves, Messi había confirmado que sería el último con el equipo que dirige Lionel Scaloni en su país por las clasificatorias.

En la próxima fecha, la última de la actual eliminatoria, Argentina viajará a Ecuador para enfrentar al local en la ciudad de Guayaquil.

Con su triunfo de este jueves, la selección que capitanea Lionel Messi alcanzó los 38 puntos y lidera la tabla de posiciones con diez de ventaja por sobre Brasil, que esta noche derrotó a La Roja también por 3-0.