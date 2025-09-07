Sammis Reyes rompe el silencio y responde a feroz ninguneo de Claudio Bravo: “Muchos no entienden”

A pesar de los dichos de Claudio Bravo, Sammis Reyes afirmó que para él, “siempre será un ídolo”.

Sammis Reyes rompió el silencio y le respondió a Claudio Bravo luego de que el ex futbolista lo ninguneara sobre su estatus en el deporte nacional al ser el primer chileno en llegar a la NFL.

La controversia surgió cuando esta semana el sitio Turno publicó una columna titulada: “Meta-análisis: ¿Por qué nadie toma en serio a Sammis Reyes?”, la cual abrió un intenso debate en redes sociales.

En este marco, Claudio Bravo apareció para compartir una reflexión, señalando que “tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación“.

A lo que agregó: “Las personas generalmente siguen y creen a gente que sí se ha ganado ese estatus con logros reales y concretos. Más aún, cuando lo llevan con naturalidad y sin aspavientos“.

Dichas palabras no demoraron en viralizarse y generar polémica entre usuarios que sí le daban la razón y otros que sentían que Claudio Bravo minimizaba el camino de Sammis Reyes para llegar a la liga más importante de fútbol americano en Estados Unidos.

En este sentido, el ex capitán de La Roja también apuntó al mensaje de esfuerzo del deportista. “El esfuerzo real está en las calles, en personas que pasan frío, que no descansan, que no tienen cómo movilizarse para ir a sus trabajos, que no ven a sus hijos en todo el día para poder llevarles el sustento al hogar”.

La respuesta de Sammis Reyes a Claudio Bravo

Ante estas palabras, Sammis Reyes contestó a través de una entrevista con LUN, donde en lugar de devolver las críticas, decidió destacar la figura de Claudio Bravo como uno de los principales referentes del deporte chileno.

“No me importa lo que digas de mí. Lo único que le digo a él es que es un grande, que es un referente y que pese a sus comentarios marcó el camino para muchos deportistas y niños”, comenzó diciendo.

Sobre las palabras de Bravo, Reyes realizó una comparación entre ambas disciplinas: “No sé si él habrá sido sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero yo creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos, si te va mal en uno, te cambias a otro”.

“En la NFL es un monopolio, solo hay 32 equipos y en cada equipo hay dos o tres jugadores de mi posición. Esos son todos los espacios que existen en el mundo. Y no cualquiera llega ahí“, añadió.

En este sentido, el deportista nacional afirmó que tras su experiencia en EEUU. “quiero que quede el mensaje de que no importan los títulos, lo que vale es que lo intentaste”.

Para cerrar, aseguró que no se siente menospreciado: “Eso no me afecta, lo acepto. Muchos no entienden lo que significa llegar a la NFL”.