La formación que prepara Córdova para el duelo de Chile vs Uruguay en el cierre de las Eliminatorias

La Roja quiere terminar su participación en las Eliminatorias con la frente en alto ante el conjunto de Bielsa, que llega con cuatro bajas.

Chile cierra las Eliminatorias Sudamericanas 2026 recibiendo a Uruguay en el Estadio Nacional, en un duelo válido por la fecha 18, para el cual Nicolás Córdova ya prepara la formación que saltará a la cancha.

La Roja ya sin chances de ir al Mundial, buscará no quedar colista de la tabla de posiciones y no sellar su peor desempeño desde que se utiliza el actual formato de Clasificatorias. Actualmente el equipo nacional tiene 10 puntos, y el peor registro fue camino a la cita de 2002, donde Chile alcanzó 12 unidades. Por ello, este martes solo sirve ganar.

Bajo este contexto, el DT interino de Chile, Nicolás Córdova, ha probado dos formaciones diferentes para enfrentar a Uruguay.

La probable formación de Chile y Uruguay para cerrar las Eliminatorias

La primera de ellas es con: Thomas Gillier en el arco; Ian Garguez, Iván Román, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola y Luciano Cabral en el mediocampo; Maximiliano Gutiérrez, Ben Brereton y Alexander Aravena en la delantera.

La otra alineación que ha ensayado está compuesta por: Lawrence Vigouroux en portería; Fabián Hormazábal, Daniel González, Rodrigo Echeverría y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Javier Altamirano y Lucas Assadi en el mediocampo; Gonzalo Tapia, Bruno Barticciotto y Lucas Cepeda en el ataque.

Por su parte, el DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, tendrá que suplir cuatro bajas: Mathías Olivera (acumulación de amarillas), Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri, quienes fueron liberados. Otro que está en duda es el portero Sergio Rochet, quien se encuentra complicado a raíz de una lesión.

Considerando lo anterior, la formación de Uruguay para enfrentar a Chile sería con: Sergio Rochet (Santiago Mele) en el arco; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña en defensa; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur en el mediocampo; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez en la ofensiva.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile vs Uruguay por Eliminatorias 2026

El duelo de Chile vs Uruguay se jugará este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, que no estará con el aforo completo tras la sanción que le impuso FIFA.

Este encuentro se podrá ver en vivo en TV abierta a través de la señal de Chilevisión, mientras que por el cable lo transmitirá ESPN. Por streaming, el compromiso lo podrás seguir mediante Disney+, MiCHV, la página web de Chilevisión y el canal de YouTube de dicha estación televisiva.