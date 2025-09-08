Programación Eliminatorias 2026: partidos, a qué hora y dónde ver la fecha 18 por TV abierta y streaming

Este martes se cierran las Eliminatorias al Mundial 2026, donde Chile buscará no quedar colista y Venezuela con Bolivia se disputarán el repechaje.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 finalizan este martes 9 de septiembre con la disputa de la fecha 18, donde dos selecciones luchas por instalarse en el repechaje para la cita mundialista de Norteamérica.

Ya con los seis pasajes directos al Mundial y con La Roja ya eliminada, solo Venezuela y Bolivia se juegan la posibilidad de clasificar.

En este marco, Bolivia recibirá a Brasil en El Alto. Los Altiplánicos saldrán a la cancha con la necesidad de ganar para meterse en zona de repesca. Para ello, deberán estar atentos al duelo de Venezuela, que hará de local ante Colombia en Maturín y se encuentra un punto por encima de la Verde.

Con respecto a Chile, buscará cerrar de la mejor manera su participación en las Eliminatorias enfrentando a Uruguay en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Nicolás Córdova tratarán de no quedar colistas y no sellar el peor proceso clasificatorio desde el inicio del formato todos contra todos. Para ello, deberán sí o sí obtener una victoria.

Programación de las Eliminatorias al Mundial 2026: los horarios y dónde ver en vivo los partidos de la fecha 18 por TV abierta y online

Estos son los horarios y los canales que transmitirán cada uno de los partidos de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026:

Martes 9 de septiembre: