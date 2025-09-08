Lo que debes saber de Chile vs Luxemburgo por Copa Davis: lo que se juegan, horarios y la nómina de Massú

El equipo de Massú tiene mucho en juego este fin de semana, donde volverá a ser local en una serie que disputará con sensibles bajas.

Este fin de semana Chile vuelve al Court Central del Estadio Nacional para disputar la serie de Copa Davis frente a Luxemburgo, donde se espera un gran marco de público.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú enfrentará esta llave con dos sensibles bajas: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo. Los dos mejores singlistas no estarán disponles, el primero debido al nacimiento de su tercer hijo, mientras que el segundo priorizó su calendario para estar disputando Challengers en Asia con la intención de recuperar ritmo tras una larga lesión.

Considerando lo anterior, la responsabilidad la asumirán Cristian Garin y Tomás Barrios, sumado a Matías Soto, que jugaría el dobles.

Por otro lado, Luxemburgo también llega diezmado, debido a que su singlista número uno, Chris Rodesh, será baja tras sufrir una lesión.

Lo que se juega Chile ante Luxemburgo y los escenarios que podría enfrentar en Copa Davis

Chile recibe a Luxemburgo en el marco del repechaje al Grupo Mundial, donde los nacionales saldrán al court con el objetivo de ganar. En caso de imponerse en la serie, el equipo chileno volverá a los Qualifiers, que se jugarán en febrero de 2026. En aquella instancia, los de Massú cayeron con polémica ante Bélgica, luego de que Zizou Bergs agrediera a Cristian Garin, lo cual no fue considerado por el juez de dicho partido.

El rival que enfrentaría en febrero se conocería en el sorteo que se realizará en noviembre, al cual se sumarán los otros 12 ganadores de esta fase, más los perdedores del Grupo Mundial.

En caso de que Chile pierda, en febrero tendría que disputar los playoffs del Grupo 1, con el objetivo de no descender al Grupo 2. Si este fuera el escenario, los nacionales tendrían que esperar mínimo dos años para poder volver a la élite.

La nómina de Nicolás Massú y cuándo juega Chile vs Luxemburgo por Copa Davis

La serie entre Chile y Luxemburgo se disputará este 13 y 14 de septiembre. Durante la primera jornada se jugarán los dos primeros singles, cuyos duelos arrancarán a partir de las 17:00 horas, mientras que el domingo la acción comenzará a las 16:00 horas, con el dobles y los otros dos duelos individuales.

Para esta llave, Massú convocó a Cristian Garin (124°), Tomás Barrios (134°), Matías Soto (283°), Daniel Núñez (790°) y Diego Fernández (1027°).