Alejandro Tabilo se defiende de las críticas por borrarse de Copa Davis: “Nadie sabe lo que estoy viviendo”

El equipo chileno de Copa Davis enfrentará a Luxemburgo con las sensibles bajas de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

La Federación de Tenis de Chile presentó la nómina de jugadores para la serie de Copa Davis ante Luxemburgo, donde se confirmaron dos importantes bajas: Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry.

En el caso de Jarry, se ausentó por “asuntos familiares”, que tienen relación con el nacimiento de su tercer hijo, mientras que Tabilo lo hizo por “priorizar su calendario ATP”.

Producto de lo anterior, el zurdo ha recibido numerosas críticas por parte de los fanáticos del tenis nacional, situación por la cual explicó las razones de su decisión a través de sus redes sociales.

“Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y, cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones”, comenzó señalando el dos de Chile.

A lo que agregó: “Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó un mes sin poder competir. Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí. Apenas volví, sufrí un desgarro abdominal de cinco cms que me tuvo dos meses fuera, perdiendo además toda la gira de pasto”.

Tras ello, Tabilo comentó: “Cuando regresé, sin ritmo y sin confianza, me doblé el tobillo en la qualy de Winston Salem. Los tendones quedaron dañados y hasta hoy sigo con dolor e inflamación. El US Open lo tuve que jugar con tobilleras y el tobillo muy hinchado, pero sin estar al 100%”.

Los motivos de Alejandro Tabilo para bajarse de la Copa Davis

“Muchos me critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver”, explicó el 122° del mundo.

En este sentido, dijo que conversó con el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, a quien le explicó que “forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento”.

“Lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza. Esa es la única manera de representar a Chile de la forma en que siempre lo he hecho y poder volver a competir como necesito. Sé que algunos no entienden mi decisión y duele mucho leer tantas críticas. Siempre defendí a Chile con orgullo y lo seguiré haciendo. Pero hoy mi prioridad tiene que ser sanar, volver más fuerte y concentrarme en mi carrera“, cerró Alejandro Tabilo tras bajarse de la Copa Davis.