Ranking ATP: Cristian Garin es el nuevo dos de Chile y Carlos Alcaraz recupera el trono tras el US Open

Los tenistas chilenos siguen fuera del top 100, mientras que en la parte alta se registraron varios movimientos tras el último Grand Slam del año.

Se disputó el último Grand Slam del año y este lunes se realizó una nueva actualización en el ranking ATP, donde Carlos Alcaraz escaló al primer lugar tras coronarse en US Open, mientras que los tenistas chilenos siguen bajando, a excepción de Cristian Garin, el único que sacó cuentas alegres.

Durante esta jornada, Gago se transformó en el nuevo número dos de Chile tras desplazar a Alejandro Tabilo. Garin se ubicó en el casillero 124° al escalar dos puestos en el ranking ATP, mientras que Tabilo cayó tres lugares y se ubicó 125°.

Nicolás Jarry, en tanto, se mantuvo como la primera raqueta nacional en el escalafón mundial, manteniéndose en el lugar 102°.

Por su parte, Tomás Barrios, que será el segundo singlista de Chile en la serie de Copa Davis que se disputará este fin de semana, se mantuvo en el casillero 134°.

Así quedaron los tenistas chilenos en el ranking ATP

102° Nicolás Jarry, 628 puntos (0)

124° Cristian Garin, 518 (+2)

125° Alejandro Tabilo, 517 (-3)

134° Tomás Barrios, 473 (0)

283° Matías Soto, 185 (-11)

790° Daniel Núñez, 32 (-2)

919° Benjamín Torrealba, 20 (-1)

942° Nicolás Villalón, 19 (+39)

Los movimientos en el top 10 tras el US Open 2025

Con respecto a la parte alto, el español Carlos Alcaraz retomó el número 1 del ranking ATP tras coronarse campeón del US Open al vencer al italiano Jannik Sinner.