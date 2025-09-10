La guía completa del Mundial Sub 20 Chile 2025: sedes, calendario de partidos y cómo comprar entradas

Revisa todo lo que tengas que saber sobre el Mundial Sub 20 que se desarrollará en Chile a partir de este mes.

Cada vez queda menos para el Mundial Sub 20 2025 que se realizará en Chile, donde los ojos del mundo se concentrarán en las jóvenes promesas del fútbol que buscarán la gloria en las canchas de nuestro país.

El certamen juvenil se desarrollará desde el 27 de septiembre y el 19 de octubre en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

Así se conforman los grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025

La Roja Sub 20 debido a su calidad de anfitrión forma parte del Grupo A, donde competirá con Egipto, Nueva Zelanda y Japón.

Los dirigidos por Nicolás Córdova debutarán frente a los oceánicos el 27 de septiembre a las 20:00 horas. Contra Japón se verán las caras el 30 de septiembre, y cerrarán esta fase enfrentando a Egipto el 3 de octubre.

¿Y los demás grupos? Revisa cómo quedaron las zonas aquí:

Con respecto a las sedes, son cuatro los estadios que albergarán el evento: Estadio Nacional (48.665 espectadores), Elías Figueroa (20.575), Fiscal de Talca (16.070) y El Teniente (12.476).

¿Cómo comprar entradas para los partidos del mundial juvenil?

Para adquirir entradas debes ingresar al sitio web de Ticketplus, donde podrás comprar boletos para todas las jornadas del torneo juvenil. En la fase de grupos se disputarán dos partidos por jornada en un determinado estadio, por lo que las entradas te permitirán presenciar ambos duelos.

¿Cuándo se disputará la final del Mundial Sub 20?

La final del Mundial Sub 20 FIFA 2025 se disputará el próximo domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

El calendario completo del Mundial Sub 20 de Chile

Grupo A:

27 de septiembre, 17:00 Japón – Egipto (Santiago).

27 de septiembre, 20:00 Chile – Nueva Zelanda (Santiago).

30 de septiembre, 17:00 Egipto – Nueva Zelanda (Santiago).

30 de septiembre, 20:00 Chile – Japón (Santiago).

3 de octubre, 20:00 Egipto – Chile (Santiago).

3 de octubre, 20:00 Nueva Zelanda – Japón (Valparaíso).

Grupo B:

27 de septiembre, 17:00 Corea del Sur – Ucrania (Valparaíso).

27 de septiembre, 20:00 Paraguay – Panamá (Valparaíso).

30 de septiembre, 17:00 Panamá – Ucrania (Valparaíso).

30 de septiembre, 20:00 Corea del Sur – Paraguay (Valparaíso).

3 de octubre, 17:00 Panamá – Corea del Sur (Valparaíso).

3 de octubre, 17:00 Ucrania – Paraguay (Santiago).

El Grupo C:

28 de septiembre, 17:00 Marruecos – España (Santiago).

28 de septiembre, 20:00 Brasil – México (Santiago).

1 de octubre, 17:00 España – México (Santiago).

1 de octubre, 20:00 Brasil – Marruecos (Santiago).

4 de octubre, 17:00 España – Brasil (Santiago).

4 de octubre, 17:00 México – Marruecos (Valparaíso).

Grupo D:

28 de septiembre, 17:00 Italia – Australia (Valparaíso).

28 de septiembre, 20:00 Cuba – Argentina (Valparaíso).

1 de octubre, 17:00 Italia – Cuba (Valparaíso).

1 de octubre, 20:00 Argentina – Australia (Valparaíso).

4 de octubre, 20:00 Argentina – Italia (Valparaíso).

4 de octubre, 20:00 Australia – Cuba (Santiago).

Grupo E:

29 de septiembre, 17:00 Francia – Sudáfrica (Rancagua).

29 de septiembre, 20:00 Estados Unidos – Nueva Caledonia (Rancagua).

2 de octubre, 17:00 Estados Unidos – Francia (Rancagua).

2 de octubre, 20:00 Sudáfrica – Nueva Caledonia (Rancagua).

5 de octubre, 17:00 Sudáfrica – Estados Unidos (Rancagua).

5 de octubre, 17:00 Nueva Caledonia – Francia (Talca).

El Grupo F:

29 de septiembre, 17:00 Noruega – Nigeria (Talca)

29 de septiembre, 20:00 Colombia – Arabia Saudita (Talca)

2 de octubre, 17:00 Colombia – Noruega (Talca)

2 de octubre, 20:00 Nigeria – Arabia Saudita (Talca)

5 de octubre, 20:00 Nigeria – Colombia (Talca)

5 de octubre, 20:00 Arabia Saudita – Noruega (Rancagua)

Fase eliminatoria: Octavos de final

7 de octubre, 16:30 2A – 2C (Valparaíso)

7 de octubre, 20:00 1B – 3ACD (Valparaíso)

8 de octubre, 16:30 1D – 3BEF (Santiago)

8 de octubre, 16:30 1F – 2E (Talca)

8 de octubre, 20:00 2B – 2F (Talca)

8 de octubre, 20:00 1A – 3CDE (Santiago)

9 de octubre, 16:30 1E – 2D (Rancagua)

9 de octubre, 20:00 1C – 3ABF (Rancagua)

Cuartos de final:

11 de octubre, 17:00 (Talca)

11 de octubre, 20:00 (Santiago)

12 de octubre, 17:00 (Rancagua)

12 de octubre, 20:00 (Valparaíso)

Semifinales:

15 de octubre, 17:00 (Valparaíso).

15 de octubre, 20:00 (Santiago).

Tercer lugar:

18 de octubre, 16:00 (Santiago).

Final